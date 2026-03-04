10 MOU pinirmahan nila Marcos, SoKor President Lee

Lumagda ang Pilipinas at South Korea sa sampung mahahalagang kasunduan na magpapalalim sa ugnayan ng dalawang bansa.
Pinangunahan nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae Myung ang pagpirma sa sampung memorandum of understanding (MOU) na sumasaklaw sa iba’t ibang larangan ng kooperasyon, kabilang ang depensa at makabagong teknolohiya.
Kabilang sa mga napagkasunduan ang digital cooperation, digitalization ng teknolohiya, innovation programs, pagkuha ng kagamitang pandepensa, at pagtutulungan para sa mga beterano at usaping may kinalaman sa patriots. Saklaw din ng mga kasunduan ang espesyal na programa sa pagtuturo ng foreign language sa mga paaralan sa Pilipinas, cultural at police cooperation, pati na ang kooperasyon sa agrikultura, kalakalan, pamumuhunan, ekonomikong ugnayan, at intellectual property.
Ayon sa Pangulo, makatutulong ang mga bagong kasunduang ito upang higit pang mapatatag ang umiiral na strategic partnership ng Pilipinas at South Korea.