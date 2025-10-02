DYARYO TIRADA
‘Magnificent 7’ tinabla ng MANIBELA
Binuweltahan ng transport group na MANIBELA ang grupong tinaguriang “Magnificent 7” matapos umanong siraan at kalabanin si Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Chairman Teofilo Guadiz III.
Ayon sa MANIBELA, tinawag nilang “Magnipisot” ang naturang grupo matapos hindi umano matugunan ang kanilang kahilingan.
Sinabi rin nito na susuportahan nila si Guadiz kung makikita nilang nasa tamang direksyon ang mga hakbang nito, at pinayuhan ang opisyal na magpakatatag sa gitna ng mga batikos.
Dagdag pa nito, payo raw nila sa grupong ito na isa sa mga kritiko ng ahensya na mas mabuti nang magpahinga kaysa patuloy na makisangkot sa isyu.