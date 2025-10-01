Cebu suspends classes after 6.9 magnitude quake

Due to the recent earthquake, the Cebu Province announced on its Facebook page on Wednesday that classes are suspended at all levels in the following areas:

Alcantara, Alcoy, Alegria, Aloguinsan, Asturias, Badian, Barili, Bogo City, Boljoon, Borbon, Carcar City, Compostela, Consolacion, Cordova, Dalaguete, Danao City, Dumanjug, Ginatilan, Madridejos, Malabuyoc, Mandaue, Medellin, Minglanilla, Moalboal, Naga, Pilar, Pinamungajan, Poro, Ronda, Samboan, San Fernando, San Francisco, Santa Fe, Santander, Sibonga, Sogod, Tabogon, Tabuelan, Talisay, Toledo, Tuburan, Tudela.