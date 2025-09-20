QCPD inspects EDSA People Power Monument ahead of anti-corruption rally
On Saturday September 20 2025, Officials from Quezon City Police District QCPD conduct a walk through at Edsa People Power Monument in preparation for the anti corruption rally on September 21 2025.
Photograph by Analy Labor for DAILY TRIBUNE
