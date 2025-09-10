SUBSCRIBE NOW
Quezon City blaze leaves residents picking through ruins of homes

Fire victims sift through what remains of their belongings after a fifth-alarm blaze struck a residential area in Sitio Mabilog, Barangay Culiat, Quezon City, on Tuesday evening, September 9.
Fire victims sift through what remains of their belongings after a fifth-alarm blaze struck a residential area in Sitio Mabilog, Barangay Culiat, Quezon City, on Tuesday evening, September 9.Photograph by Analy Labor for DAILY TRIBUNE
