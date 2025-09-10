Franki Russell bagong babae ni Enrique Gil

Usap-usapan sa showbiz na matapos isapubliko ni Liza Soberano na hiwalay na sila ni Enrique Gil ay tila naka-move on na ang aktor.
Umingay sa social media ang bakasyon ni Enrique sa Panglao, Bohol kasama ang actress-beauty queen na si Franki Russell. Namataan ang dalawa sa isang beach resort.
Naglabasan ang photos and videos ng dalawa matapos itong ilabas ng Facebook user na Natnat Wave Vibes at TikTok user na si @jolinasendo02 kung saan nakunan sina Enrique at Franki na naglalakad sa beach.
Isa pang TikTok user na si @theresacptn ay nag-share ng photo habang nag-uusap ang dalawa habang nagsa-sunbathing sa gilid ng pool.
Nag-post din ang Miss Cosmo New Zealand 2024 titleholder ng isang video of herself while snorkeling and turtle watching.
“I like turtles,” captioned niya sa kanyang post.
Hindi pa malinaw kung magdyowa na ang dalawa o nasa dating stage pa lang sila.
Eight years na dyowa ni Enrique si Liza bago sila nag-split noong 2022. Kinumpirma ni Liza ang kanilang hiwalayan last month lang.
Da hu si Franki?
Siya ay naging ka-date ni Diego Loyzaga noong 2022 pero naghiwalay din sila. Sumali si Franki sa Miss Cosmo 2024 at pumasok siya sa Top 21. Nakuha rin niya ang Best National Costume award.