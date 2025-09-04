Mark your calendar: Full list of Philippine Holidays in 2026 released

Malacañang Palace has released the official list of holidays in the Philippines for 2026 under Proclamation No. 1006.
Regular Holidays:
Thursday, 1 January – New Year’s Day
Thursday, 2 April – Maundy Thursday
Friday, 3 April – Good Friday
Thursday, 9 April – Araw ng Kagitingan
Friday, 1 May – Labor Day
Friday, 12 June – Independence Day
Monday, 31 August (Last Monday of August) – National Heroes Day
Monday, 30 November – Bonifacio Day
Friday, 25 December – Christmas Day
Wednesday, 30 December – Rizal Day
Special Non-Working Days:
Friday, 21 August – Ninoy Aquino Day
Sunday, 1 November – All Saints Day
Tuesday, 8 December – Feast of the Immaculate Conception of Mary
Thursday, 31 December – Last Day of the Year
Additional Special Non-Working Days:
Tuesday, 17 February – Chinese New Year
Saturday, 4 April – Black Saturday
Monday, 2 November – All Souls’ Day
Thursday, 24 December – Christmas Eve
Working Holiday:
Wednesday, 25 February – EDSA People Power Revolution Anniversary
The dates for Eidul Fitr and Eidul Adha will be announced later, following the determination of the National Commission on Muslim Filipinos according to the Islamic or lunar calendar.
With the full list now available, Filipinos can plan their vacations, long weekends, and family gatherings ahead of time.