Lima kalaboso pagkatapos umednis sa sementeryo
Talavera, Nueva Ecija – Lima ang huli sa isang pot session na ginanap sa loob mismo ng sementeryo ng bayang ito noong Agosto 31, 2025 ng madaling araw.
Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office, rumesponde ang Talavera Municipal Police Station sa isang report na may mga kahinahinalang kalalakihan sa loob ng Maestrang Kikay Public Cemetery ng bayang ito.
Bumungad sa mga pulis ang limang kalalakihang suspek, kasama ang isang tambay na 49-anyos, isang 57-anyos na tsuper, at dalawang kalalakihan na nasa edad 20 anyos, na gumagamit ng iligal na droga sa loob ng museleo.
Hinuli ang limang suspek, habang kinumpiska naman ang ilang drug paraphernalia, isang sachet ng shabu, at isang sachet ng marijuana.
Sasampahan ng paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek.