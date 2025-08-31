SUBSCRIBE NOW
SUBSCRIBE NOW
NATION

WALANG PASOK: Class suspensions for 1 September

(FILES) Pedestrians in EDSA use umbrellas amidst heavy rains on 17 February 2025
(FILES) Pedestrians in EDSA use umbrellas amidst heavy rains on 17 February 2025 Photo by Analy Labor for the DAILY TRIBUNE.
Published on

Several areas in Albay, Antique, and Negros Occidental have announced the suspension of classes on Monday, 1 September 2025, due to unfavorable weather conditions.

Albay

  • Bacacay – all levels, no face-to-face classes

  • Guinobatan – all levels, no face-to-face classes

  • Libon – all levels, no face-to-face classes

  • Malilipot – all levels

  • Malinao – all levels

  • Oas – all levels

  • Pio Duran – all levels

  • Polangui – all levels, no face-to-face classes

  • Sto. Domingo – all levels

  • Tabaco City – all levels, no face-to-face classes

Antique

  • Anini-y – preschool to senior high school, no face-to-face classes

  • Bugasong – all levels, no face-to-face classes

  • Patnongon – all levels

  • Sibalom – preschool to senior high school

  • Tibiao – preschool to high school

  • Tobias Fornier – all levels

  • University of Antique – no face-to-face classes

Negros Occidental

  • Cauayan – all levels, no face-to-face classes

  • Himamaylan – all levels

  • Isabela – all levels, no face-to-face classes

  • Kabankalan – all levels

Walang pasok
class suspensions September 1 2025

Latest Stories

No stories found.
logo
Daily Tribune
tribune.net.ph