WALANG PASOK: Class suspensions for 1 September

Several areas in Albay, Antique, and Negros Occidental have announced the suspension of classes on Monday, 1 September 2025, due to unfavorable weather conditions.
Albay
Bacacay – all levels, no face-to-face classes
Guinobatan – all levels, no face-to-face classes
Libon – all levels, no face-to-face classes
Malilipot – all levels
Malinao – all levels
Oas – all levels
Pio Duran – all levels
Polangui – all levels, no face-to-face classes
Sto. Domingo – all levels
Tabaco City – all levels, no face-to-face classes
Antique
Anini-y – preschool to senior high school, no face-to-face classes
Bugasong – all levels, no face-to-face classes
Patnongon – all levels
Sibalom – preschool to senior high school
Tibiao – preschool to high school
Tobias Fornier – all levels
University of Antique – no face-to-face classes
Negros Occidental
Cauayan – all levels, no face-to-face classes
Himamaylan – all levels
Isabela – all levels, no face-to-face classes
Kabankalan – all levels