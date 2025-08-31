After hiatus, Ingay Likha returns with music, art, and outreach
After an eight-month hiatus, art-based non-profit collective Ingay Likha made a comeback with a music and community event at Molino Homes 2 Covered Court in Dasmariñas, Cavite, on Saturday, August 30, 2025. In partnership with peace-advocacy punk group Food Not Bombs, the event featured diverse music genres, spoken word poetry, gift-giving, feeding activities, and a coloring session for children, continuing its push for inclusivity and subcultural expression.Photograph by Aram Lascano for DAILY TRIBUNE