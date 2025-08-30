Cristine Reyes umamin na may bagong BF

Inamin ni Cristine Reyes na split na sila ni Marco Gumabao at may bago na siyang boyfriend.
“We’ll just leave (our split) to us na lang, respeto na namin sa isa’t isa… Super okay kami," say ni Cristine sa interview niya with MJ Marfori na inilabas sa Tiktok.
Sa naturang interview, inamin ni Cristine na mayroon na siyang bagong boyfriend.
“I am happy,” pagtukoy niya sa kanyang love life.
At bagama't hindi niya pinangalanan ang bago niyang inspirasyon, marami ang nag-isip na siya ay ang former National Youth Commission (NYC) chairperson na si Gio Tingson. Huli silang nakitang nagkasama at magka-holding hands sa trip nila sa Vietnam.
Bukod sa dating chairperson ng NYC, si Gio ay head of Public Affairs ng Grab Philippines. Dati rin siyang political strategist.
Samantala, hindi kailanman narinig ang panig ni Marco sa usaping hiwalayan nila ni Cristine. Pumalaot sa pulitika sa Bicol si Marco pero hindi siya nagwagi noong nakaraang mid-term election.