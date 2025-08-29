Lalaki natagpuang patay sa loob ng hotel sa QC

Bangkay na nang matagpuan at nakagapos pa ang kamay at paa ang isang lalaki sa tinutuluyan nitong hotel sa Barangay E. Rodriguez sa Cubao, Quezon City.
Ayon sa inisyal na imbestigasyon ng PNP , npag-alamang pasado ala-una ng umaga kanina nang madikskubre ng hotel staff ang naturang bangkay.
Ayon sa pamunuan ng hotel, Miyerkules ng gabi nang magcheck-in ang biktima at makalipas ang isang araw ay kinatok ng kanilang tauhan ang kwarto nito para magcheckout ngunit tila walang sumasagot.
Bunsod nito, nagpasya ang pamunuan ng hotel na pwersahan ng buksan ang kwarto at dito napag-alaman na patay na ang biktima.