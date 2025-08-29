Isang suspek arestado, dalawang boga kumpiskado sa Abucay

Abucay, Bataan – Isang katao ang arestado at dalawang boga kumpiskado pagkatapos magsagawa ng operasyon ng kapulisan sa may Sitio Papermill, Brgy. Gabon ng bayang ito nitong Agosto 29, 2025.
Ayon sa report mula sa Abucay Municipal Police Station, inimplementa ng mga operatiba ng Abucay MPS, at ng First Provincial Mobile Force Company ang isang search warrant na nagresulta sa pagkakahuli ng dalawang baril at pagkaaresto sa suspek.
Ang mga baril na nakumpiska ay isang Smith and Wesson .357 Magnum na may lamang tatlong bala, at isang Smith and Wesson .38 caliber revolver na may lamang limang pirasong bala.
Ang mga piraso ng ebidensiya at ang suspek ay nasa kustodiya na ng Abucay MPS para masampahan ng karampatang kaso, isa na rito ang paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.