Ellen Adarna, pumatol online dahil sa chismis

Hindi pinalampas ng aktres na si Ellen Adarna ang gumawa ng chismis tungkol sa kanya umano’y malaking pagkakautang.
Sa isang post pumalag si Ellen sa isang Facebook page na The Scoop PH kung saan sinabi dito na lilipad na raw ito papuntang Amerika para takasan ang kanyang P10M utang.
Ito ay sa gitna rin ng umanong haka-haka na nagkahiwalay sila ng kanyang mister na si Derek Ramsay.
Babala ng aktres, ‘Umayos ka The Scoop PH’ diretsahang pahayag nito wala raw siyang utang at kung lipad papuntang Amerika daw ang pag-uusapan, ay wala raw siyang US visa.
Sa huli isang mapang-asar na patutsada naman ang iniwan ng aktres at sinabi ni na ‘Don’t Me’ dami nyong hanash!