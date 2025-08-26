Walo kasapakat sa drug den sa Mabalacat

Mabalacat City, Pampanga – Walong tao ang nahuli sa loob ng isang pinaghihinalaang drug den pagkatapos magsagawa ng raid ang mga otoridad sa Barangay Dau ng naturang siyudad nitong Lunes ng gabi.
Ayon sa PDEA Pampanga Provincial Office, ang mga tauhan ng PDEA Pampanga at Mabalacat Police Station ang mga nanguna sa pagsagawa ng naturang raid sa nasabing lugar.
Kinilala ng PDEA Pampanga Provincial Office ang mga suspek na sina: alias Manny, 48-anyos na lalaki at drug den maintainer; alias Gel, 52-anyos na babae; alias Chi, 54-anyos na lalaki; alias Ian, 33-anyos na lalaki; alias Kris, 55-anyos na lalaki; alias Lino, 44-anyos na lalaki; alias Ely, 45-anyos na lalaki; at alias Inah, 27-anyos na babae.
Nakumpisak mula sa drug den ay 12 piraso ng plastic transparent sachets na naglalaman ng may kabuoang 18.77 gramo ng hinihinalang shabu, iba’t ibang drug paraphernalia, at ang marked money na ginamit sa buy-bust operation.
Ayon sa PDEA, sina alias Manny at ang kanyang mga kasamahan ay nasa radar na ng ahensiya simula pa nuong Hulyo 2025. Ang mga suspek ay ikukulong sa PDEA RO3 jail facility habang sinasampahan ng karampatang kaso.