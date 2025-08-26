Sekyu nanutok ng shotgun sa San Fernando City

City of San Fernando, Pampanga – Isang sekyu ang hinuli ng kapulisan pagkatapos pumasok sa loob ng Department of Public Works and Highways (DPWH) compound at nanutok ng shotgun sa mga sibilyan sa Barangay Sindalan nitong Agosto 24, 2025.
Ayon sa 35-anyos na biktima na si Leonardo Lumpinay Jr. y Pitongan, kinokolekta niya at ng kanyang amo ang kanilang sahod ng biglang pumasok ang sekyu, pinuwersa silang pinalabas at tinutukan ng Gladiator shotgun.
Kahit nataranta, tumawag pa rin ang mga biktima ng tulong mula sa hotline 911 na siyang naging hudyat upang rumesponde ang pulis ng San Fernando. Nahuli kagad ang suspek at dinala sa kustodiya.