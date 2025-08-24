Tatlong kelot huli sa pekeng yosi sa Nueva Ecija

Talavera, Nueva Ecija - Tatlong lalaki ang dinakip pagkatapos mahulihan ng pekeng sigarilyo sa may Bypass Road, Brgy. Sampaloc ng bayang ito ng madaling araw ng Agosto 23, 2025.
Ayon sa report ng Nueva Ecija Police Provincial Office, nahuli ang tatlong suspek sa isang police operation sa naturang lugar.
Ang mga suspek, pawang mga residente ng bayan ng Talavera, ay nahuli ng mga nagpapatrolyang tauhan ng Talavera Municipal Police Station.
Napuna ng patrol ang isang Kawasaki CT150 tricycle (kolong-kolong) na walang plaka na nakahinto sa isang madilim na lugar ng kalsada.
Kitang kita ng mga pulis ang kahong kahon ng pekeng sigarilyo sa kolong kolong.
Nang kumpirma ang laman, nalaman nila na pekeng Two Moon sigarilyo na may halaga ng P24,000.
Inaresto ang mga suspek habang kinumpiska naman ang mga pekeng sigarilyo. Dinala ang mga ito sa himpilan ng Talavera MPS para masampahan ng kaso.