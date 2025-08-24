Lumang bomba nakita sa Nueva Ecija

Laur, Nueva Ecija - Isang lumang bomba ang natagpuan sa may Barangay Siclong nitong Agosto 23, 2025.
Ayon sa report ng Nueva Ecija Police Provincial Office, nakatanggap ng report ang Laur Municipal Police Station na may natagpuang bomba ang isang negosyante sa kanyang konkretong hardin sa may Wesleyan Church ng Barangay Siclong.
Pinuntahan ng mga tauhan ng Laur MPS at ng 1st PMFC (Bongabon Patrol Base) ang naturang lugar, at madaliang kinordon ang lugar kung saan natagpuan ang bomba.
Pinuntahan din kagad ng Nueva Ecija Provincial Explosive Ordnance and Canine Unit (NE-PECU) ang lugar.
Ayon sa NE-PECU, ang bomba daw ay isang corroded high-explosive hand grenade, na madali namang nakuha ng mga rumesponde ng EOD personnel.