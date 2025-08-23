Lalaking naka-swimming trunks, umakyat sa tuktok ng Peninsula Plaza

SAN FERNANDO, PAMPANGA – Isang hindi pangkaraniwang eksena ang bumalot sa Peninsula Plaza, Barangay Dolores, San Fernando kaninang hapon ng 23 Agosto 2025, nang isang lalaki na naka swimming trunks ang umakyat sa gusali.
Ayon sa mga nakasaksi, hawak ng lalaki ang isang pamatpat at matapang na nakatayo sa tuktok ng gusali, kitang-kita mula sa McArthur Highway.
Agad na nakatawag-pansin ang insidente sa mga dumadaang motorista at naglalakad sa paligid. Hindi nag-aksaya ng panahon, mabilis na rumesponde ang rescue team ng lungsod upang tiyaking ligtas ang lalaki.
Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng tanong sa isipan ng mga nakakita: Ano kaya ang dahilan at layunin ng kakaibang kilos ng lalaki?