4 timbog sa buy-bust sa Gapan

Apat na katao ang naaresto sa ikinasang buy-bust operation ng kapulisan sa Barangay Pambuan ng lungsod nitong umaga ng Agosto 22, 2025.
Ayon sa ulat ng Nueva Ecija Police Provincial Office (NEPPO), pinagsanib na puwersa ng Intelligence/Drug Enforcement Team ng Gapan City Police Station at ng Provincial Police Drug Enforcement Unit (PPDEU) ang nagsagawa ng operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng apat na suspek.
Nakumpiska mula sa mga suspek ang humigit-kumulang 177 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng ₱1,203,600. Narekober din ang isang kalibre .9mm na baril na may apat na bala, isang shotgun na may tatlong bala, at isang Mitsubishi Mirage na sedan.
Kinilala ang mga suspek sa mga alyas na Arthur, Tagle, Badong, at Amang.
Kasalukuyang nasa kustodiya ng Gapan City Police Station ang mga suspek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.