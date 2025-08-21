Angono mayor pushes ‘zero squatter’ program

Mayor Gerry Calderon has asked President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. to build high-rise housing buildings in Angono, saying the local government has a "zero squatter" program.
Calderon said he wrote a letter to the Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) just to request if they could construct high-rise housing units for the town's homeless families.
"Pero sa dami po ng nakipag-usap sa amin na magkakaroon ng high-rise housing, tatlong taon na po nakaupo 'yung Pangulo eh hanggang ngayon ay hindi pa rin umaangat ang lupa," Calderon told members of the PaMaMariSan Rizal Press Corps during a courtesy call on Monday, 18 August.
"Panawagan namin sa Pangulo, sa amin na lang ibaba 'yung mga pundo ng pang DHSUD," the veteran local chief executive added.
According to him, the municipal government has a "zero squatter" program that aims to relocate families living in danger zones and flood-prone areas.
"So ibaba nyo sa Angono 'yan, ibigay namin 'yan doon sa mga hindi nakakabayad sa may-ari ng lupa," Calderon said.
"Sa ilalim ng zero squatter program ay bawal na ang bago, lahat ng inabot ko nung 1998 ay meron kaming ginawang census. Ito ngayon ang aming barometer, 8,000 po nito ay nasa mga onsite na," the mayor added.
Calderon said that the municipal government is planning to buy a lot serving as a relocation site for 2,000 families.
"Hindi po kami naniniwala na ang iyong crime rate ay bumaba. Karamihan mga pinanggalingan ng mga kriminal ay nasa mga eskwater area. So i-upgrade natin ang living condition ng mga mamamayan, dapat zero squatter," the mayor added.