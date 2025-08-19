Delivery rider nahulihan ng droga

Cabanatuan City, Nueva Ecija – Isang delivery rider ang nahuli sa isinagawang buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Aduas Centro, Cabanatuan City noong gabi ng Agosto 18, 2025, dahil sa ilegal na droga.
Ayon sa ulat ng Nueva Ecija Police Provincial Office, ikinasa ng Cabanatuan City Police Station ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 41-anyos na suspek.
Batay sa ulat, residente umano ng nasabing barangay ang suspek.
Nasamsam mula sa kanya ang 25.10 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na P170,680. Nakuha rin sa kanya ang marked money at boodle money na ginamit sa operasyon.
Nahaharap ngayon ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.