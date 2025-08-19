Dating NPA sumuko sa pulis Zambales

Iba, Zambales – Isang dating miyembro ng New People’s Army (NPA) ang kusang-loob na sumuko sa mga awtoridad sa Zambales noong Agosto 18, 2025.
Ayon sa ulat ng Zambales Police Provincial Office (ZPPO), boluntaryong nagtungo sa himpilan ng Zambales 2nd Provincial Mobile Force Company (PMFC) si Ka Larry, isang dating kasapi ng NPA, upang pormal na isuko ang sarili.
Kasabay ng kanyang pagsuko, isinurender din ni Ka Larry ang ilang subersibong dokumento mula sa kanilang grupo, pati na ang isang improvised shotgun na umano’y ginagamit niya noong aktibo pa siya sa kilusan.
Tumanggap na rin si Ka Larry ng paunang tulong mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP), isang programang naglalayong bigyan ng panibagong pagkakataon sa pamumuhay ang mga rebeldeng nais magbalik-loob sa gobyerno.