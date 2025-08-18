P2M na droga nasabat sa Hermosa

Hermosa, Bataan – Mahigit P2-milyong droga ang nakumpiska sa Barangay Cataning sa bayan ng Hermosa noong Sabado ng gabi.
Ayon sa Bataan Police Provincial Office (BPPO), nagsagawa ng joint operation ang Station Drug Enforcement Unit ng Hermosa Municipal Police Station, Bataan Provincial Drug Enforcement Unit, at ang Bataan Provincial Intelligence Unit, na may koordinasyon mula sa PDEA Regional Office 3.
Ang naturang joint operation ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng may 305 gramo ng hinihinalang shabu na may karampatang presyo ng P2,074,000, isang .38 na rebolber, at pagkakahuli sa dalawang suspek.
Sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek, habang ang isa sa kanila ay masasampahan din ng paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.