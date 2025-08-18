Droga para sa waswit, balak ipuslit

Cabanatuan City, Nueva Ecija – Isang ginang ang balak sanang magpuslit ng droga sa kanyang asawang nasa piitan dito sa siyudad ng Cabanatuan nitong 17 Agosto 2025.
Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office (NEPPO), isang 59-anyos na tagahugas ng pinggan sa Barangay San Isidro ang nahuling nagbalak magpuslit ng ipinagbabawal na droga sa loob ng Cabanatuan City Police Station Male Custodial Facility.
Balak aniyang bisitahin ang asawang nasa piitan, kaso nang dumaan sa isang routine inspection, nakitaan siya umano ng mga pulis isang sachet na may lamang 0.3 gramong pinaghihinalaang shabu na nakaipit sa kanyang maong na kupas.
Balak aniya itong ibigay sa asawang nakapiit sa nasabing kulungan.
Sasampahan ng kaso paglabag sa Section 11, Article II of Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang naturang ginang na ngayo’y parehas nang humihimas ng rehas.