BAKBAKAN SA PBA SIMULA NA

Mga laro ngayon:

(Philsports Arena)

5 p.m. --- Converge vs Terrafirma

7:30 p.m. --- Hong Kong vs Phoenix

Matitikman ng guest team na Hong Kong Eastern ang mainit na pakikitungo ng mga Pilipino bilang mga bisita sa bansa.

Gayunpaman, nais ng Phoenix na pahirapan ang debuting foreign squad sa pagsisimula ng Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup sa Miyerkules sa Philsports Arena sa Pasig City.

Sinusubukan ng Fuel Masters ang husay ng East Asia Super League ballclub sa ganap na 7:30 p.m. kasunod ng 5 p.m. sagupaan sa pagitan ng Converge at bagong-mukhang Terrafirma.

Ang Phoenix ay isang koponan sa isang misyon upang mabawi ang kanilang pagmamalaki pagkatapos ng isang nakakalimutang outing sa pagbubukas ng season na Governors’ Cup, na nanalo lamang ng isang laro sa 10 pagsisimula.

Sa pag-asang maibalik ang kanilang kapalaran, tinapik ng Fuel Masters ang 6-foot-10 na si Donovan Smith.

Ang 30-taong-gulang na Smith ay nagdadala ng maraming internasyonal na karanasan kabilang ang isang kampeonato sa Balkan League habang naglalaro para sa Kosovo ngayong taon. Nagkaroon din siya ng mga hinto sa Spain, Romania, Georgia, Cyprus, Dominican Republic, Austria at Kosovo.

Ang head coach na si Jamike Jarin ay umaasa rin sa kanyang local support crew sa pangunguna nina RR Garcia, Jason Perkins, Ricci Rivero, Kai Ballungay, isang malusog na Tyler Tio, Larry Muyang at Ken Tuffin.

Ngunit ang Hong Kong ay hindi dapat basta-basta dahil nagpaparada ito ng ilang pamilyar na mukha.

Ang mga import na sina Cameron Clark at Hayden Blankley kasama sina Kobey Lam at Glen Yang, na naglaro para sa Bay Area Dragons na nagkaroon ng bridesmaid finish sa Barangay Ginebra noong 2022 na edisyon ng torneo, ay bumalik upang ayusin ang isang hindi natapos na negosyo.

Samantala, ang isang kumpiyansa na FiberXers ay tumitingin na buuin ang kanilang malakas na pagganap sa playoff noong nakaraang kumperensya upang makamit ang mas mataas na taas.

Pagkatapos ng quarterfinal finish sa nakaraang tournament, gusto ng Converge na magsimula sa tamang landas.

“We’re excited to start another conference since we fell short in the last one and it left a bad taste so we want bounce back,” sabi ni FiberXers coach Franco Atienza.

Pinirmahan ni Converge ang 6-foot-8 na si Cheick Diallo, isang 28-anyos na dating National Basketball Association campaigner, para magdagdag ng mas maraming kalamnan sa loob kasama sina Justin Arana at Justine Baltazar, na inaasahang sasali sa koponan sa susunod na buwan.

“We hope to do better since we saw great development in our run last conference,” saad ni Atienza sa kanyang squad na nag-drag sa San Miguel Beer sa do-or-die Game 5.

Bumalik din para tulungan ang FiberXers ang mga scorer na sina Alec Stockton, Schonny Winston, Kevin Racal, BJ Andrade at ang beteranong si Alex Cabagnot.

Sumailalim din sa malawakang overhaul ang Dyip kasunod ng 1-9 record sa nakaraang conference na nagsimula sa pagbabago ng coaching na nakitang si Raymond Tiongco ang pumalit kay Johnedel Cardel.

Nagdagdag ng karanasan ang Terrafirma sa lineup nito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga beterano na sina Terrence Romeo at Vic Manuel mula sa San Miguel kapalit nina Juami Tiongson at Andreas Cahilig.

Nais ding magkaroon ng epekto para sa Dyip ang mga rookie na sina Mark Nonoy at CJ Catapusan, dating NorthPort guard Brent Paraiso at Aljun Melecio at Keith Zaldivar, na nakuha mula sa Converge para sa karapatan sa Jordan Heading.

Kinuha ni Terrafirma ang 6-foot-11 British-Jamaican na si Ryan Richards upang punan ang butas sa ilalim kung saan nakalabas pa rin si Christian Standhardinger matapos magtamo ng injury sa tuhod noong Governors’ Cup.