Angela Morena, pambansang pampaelya

Ganito ang reaksyon kay Morena kasi naman, grabehan ang kanyang panunukso, atat talagang ipinadama niya ang kanyang pangmalakasang pangrahuyo dahil sa kanyang pagkilos ayon sa kanyang pambihirang alindog na ang tanging saplot ay two-piece hi-cut bikini bottom.

Naglaway at nangalit ang mga kalamnan ng mga papable Pinoy dahil sa kanyang dakilang kagandahan. Ang mga babe naman ang hilig at tipo, may kung anong hindi sinadsayang bumulwak na mula sa kanilang mga kaibuturan dahil sa kanyang palong-palong awrahan.

Mapang-akit ang kanyang hitsura, pati na ang kanyang mukha, may katawan pang oh lala, alam na alam na kung bakit si Angela Morena talaga ang Pambansang Pampaelya.

***

Juice colored! Talaga lang ha, may kinilig pala sa galawang pang-starlet nitong si Marco Gallo, huh!

Diumano, ang mga litrato na ipinost ni young master Gallo na ang best asset ay ang kanyang guapong mukha at panalong katawang pang-romansa pero salat na salat naman sa acting talent, na kanyang ibinahagi sa IG ay marami ang kinilig at nalugod. Sa muli, talaga??

Sa mga larawan, masisilayan ang iba’t ibang poses ng lambingan at harutan nila ni Heaven Peralejo, na may best actress trophy na nga’t lahat, maintained ang sa starlet kategorya.

Parang pang-promo sa paparating nilang pelikula ang mga larawan na sigurado tayo na sla-sila lang ang manonood. Ano ba naman ang bago sa PDA nilang yan, hay, buhay!

Kung sakaling ang mga larawang ibinahagi ni Marco na kasama niya si Heaven ay in various state of undress sila, baka mapa-stop and look pa ang lahat at maituring ito na viral in a major, major way.

All together now mga Chika Diva mambabasa, hikab, hikab, hikab!