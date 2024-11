PBBM BUMUWELTA KAY VP SARA

Matapos ang naging mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kina President Ferdinand Marcos Jr. at iba pa, binuweltahan ng Pangulo ang naging banta sa kanya at sinabing nakakabahala ang mga naging pahayag ng Bise Presidente.

Ayon pa sa Pangulo, nababahala siya sa mga nasabing mga pahayag at ang pagsulpot ng walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa kanila.

Dagdag pa niya, kung ganoon na lang kadali umano ang pagplano sa pagpatay sa isang Presidente, papaano pa kaya ang mga pangkaraniwang mamamayan?

Binigyang-diin ni Marcos na ang ganitong kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinalalampas at yan aniya ay kaniyang papalagan.

Sabi ng Presidente bilang isang demokratikong bansa, kailangang sundin ang rule of law.

Dagdag pa ni Marcos, bilang pinuno ng executive department, at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan, siya ay may sinumpaang tungkulin na tupdin at pangangalagaan ang Konstitusyon at ang ating mga batas.

Sinabi rin ng Pangulo na hindi umano tama ang pagpigil ng mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan.

Ipinunto din ng Pangulo na hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lang sana ang mga lehitimong katanungan sa Senado at House of Representatives. Pagbibigay diin ng pangulo na ang katotohanan ay hindi dapat i-tokhang.

Tapos na umano sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo, at hindi hahadlangan.

Sabi pa ng Pangulo, imbes na derechahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria.

Hangad ng Pangulo na matuldukan na itong mga pangyayari sa paraang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan.

Ibinahagi ng Pang. Marcos na 12 taon din siyang nanungkulan sa magkaparehong kapulungan ng Kongreso kaya batid niya ang kapangyarihang iginawad sa kanila ng taumbayan at ng Konstitusyon.

Dahil dito, sinabi ng pangulo na ginagalang niya ang kanilang gawain bilang isang independienteng sangay ng ating republika.

Binigyang-diin ng Pangulo na kahit ang buong executive branch, at lahat ng mga ahensya, ay hindi nakaliligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri.

Bilang isang bansa, marami aniyang mga hamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyang lunas.

Inihayag din ng Pangulo na sa kabila ng mga pambabatikos, binigyang diin nito na nakatuon ang kaniyang pansin sa pamamahala, subalit hindi aniya nila iko-kompromiso ang Rule of Law.

Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sinuman ang tamaan.

Sinabi ng Pangulo na dapat alalahanin nila ang mandato na pinagkatiwala sa kanila ng milyong-milyong Pilipino.

Magtatrabaho umano sila para sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang Bagong Pilipinas.

Samantala, naniniwala ang isang legal expert na maaaring maharap sa disbarment at libel charges si Duterte.

Ayon kay dating Integrated Bar of the Philippines (IBP) president at constitutional law expert Domingo Cayosa, ito ay dahil sa naging pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo, First Lady Liza Marcos, at Speaker Martin Romualdez.

Dahil dito ay maaaring maharap si VP Sara sa kaukulang konsekwensya, resulta ng kanyang mga binitawang salita.

Paliwanag ni Cayosa na tanging ang Pangulo lamang ng bansa ang mayroong immunity.

Ibig sabihin , hindi maaaring masampahan ng kaso ang pangulo habang hindi pa tapos ang kanyang termino.

Ayon pa sa abogado, bukod sa disbarment at kasong libel, posible ang reklamong may kinalaman sa unethical conduct.