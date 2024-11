Neri Naig inaresto?

Gustong malaman ng yalent manager and vlogger na si Ogie Diaz ang katotohanan sa nakarating sa kanyang chika na inaresto si Neri Naig-Miranda, wife ng Parokya ni Edgar front liner Chito Miranda, noong Sabado sa Pasay.

Sa kanyang Showbiz Update vlog, itsinika ito ni Ogie: “May nagpasa lang ng impormasyon na ito sa amin na last November 23 ay inaresto ng Pasay City Police sa kasong paglabag sa section 28 of the RA 8799 o ang tinatawag na the securities and regulations code ng Securities and Exchange Commission ang aktres at tinaguriang wais na misis na si Neri Naig Miranda.”

Lalo pang nagulat si Ogie nang tawaging “top most wanted person” si Neri.

“Di pa malinaw kung anong eksakto ang dahilan at kung sino ang mga nagrereklamo. Kung totoo man ito ay mas magandang mapakinggan din ang panig ni Neri. Sana ay mapakinggan natin ang bersyon ni Neri at ng mga nagreklamo sa kanya,” say ni Ogie.

***

Tuwang-tuwa si Marian Rivera nang makatanggap ang daughter niyang si Zia ng birthday gift from Olivia Rodrigo.

At dahil proud mother, ibinida ni Marian sa kanyang Facebook account ang short unboxing video ni Zia who celebrated her 9th birthday.

“Thank you so much, Olivia Rodrigo! Ate Z is so happy with your gift. No wonder so many people admire and love you. Zia loves you sooooo much!” say ni Marian sa caption.

Bilang si Zia ay big fan ni Olivia ay pinanood nito ang GUTS World Tour concert last month at the Philippine Arena.

Maraming natuwa at nainggit kay Zia.

“galing ni Zia may gift pa from Olivia Rodrigo.”

“Hawig sila ni zia...pareho silang maganda at mabait.”

Pero may nagmahadera at sinabing, “May ganito din anak ng amo ko. kapag bibili ka ng ticket of course may ganito ka, only VIP. WAG KANG MEMA MARIAN FEELING CLOSE KA DIN. may tshirt pa nga yong sa anak ng amo ko at frame na may signature ni or mabibili mo yan sa labas if my concert sya. hahahahaha.”

***

Si Vyan dela Cruz of La Union ang grand winner of “Kalokalike Face 4: The Ultimate Face-Off” ng It’s Showtime.

Tinalo niya ang 15 grand finalists dahil sa galing niya sa impersonation kay KZ Tandingan sa Battle of the Faces.

Bilang grand winner, nagwagi siya ng ultimate artista package worth P450,000, P200,000 worth of wellness & beauty package from Charm by J. Lopez MD, P50,000 worth of hair care and salon services from Cut Encarnacion salon, P100,000 worth of dental care services from Urban Smiles, P100,000 worth of medical and diagnostical services from The Med Club,a special trophy at P300,000.

Si Kent Villarba aka Bruno Mars of Cebu, ang first runner-up, na nanalo ng P100,000. Si Jerome David, the Daniel Padilla kalokalike of Quezon City, ang second runner-up na nakapag-uwi ng P50,000.

Kabilang sa hurados for the Ultimate Face-off ay sina Jugs Jugueta and Teddy Corpuz, JC de Vera, Mavy Legaspi, Rufa Mae Quinto, and Gladys Reyes.