GILAS CORE NAIS MAPANATILI NI CONE

Walang inaasahang pagbabagong magaganap kasunod ng impresibong tagumpay ng Gilas Pilipinas laban sa Hong Kong sa ikalawang window ng FIBA ​​Asia Cup Qualifiers noong Linggo sa Mall of Asia Arena.

Binigyang-diin ni Gilas coach Tim Cone na hindi siya gagawa ng marahas na pagbabago, lalo na ngayong maayos na ang paghahalo ng kanyang mga ward na humantong sa kanilang unbeaten run sa qualifiers para sa prestihiyosong continental tourney na itinakda sa Jeddah, Saudi Arabia sa Agosto ng susunod na taon.

Ang mga Pinoy na yata ang pinakamainit na koponan sa torneo.

Binuksan nila ang kanilang kampanya sa qualifiers sa pamamagitan ng 64-94 panalo laban sa Hong Kong at 106-53 panalo laban sa Chinese Taipei sa unang window noong Pebrero.

Pagkatapos, matagumpay nilang nalutas ang palaisipan ng New Zealand, 93-89, bago pinalo ang Hong Kong ng 39-puntos na dominasyon, 93-54, upang mapanatili ang kanilang perpektong slate at mas malapit sa isang puwesto sa Asia Cup.

Ang Tall Blacks at ang Taiwanese ay nag-aaway pa rin sa press time sa Christchurch, New Zealand. Ang tagumpay ng New Zealand ay magiging pormal na pagpasok ng Pilipinas sa FIBA ​​Asia Cup para sa unang aksyong kontinental mula nang manalo ng gintong medalya sa 19th Asian Games sa China noong nakaraang taon.

Gayunpaman, sinabi ni Cone na hindi siya masigasig na palakasin ang kanyang koponan na may karagdagang mga manlalaro.

“I am less likely to want to increase the pool. I think the more you increase the pool, the more teaching you have to do,” sabi ni Cone. “If you can keep a core going all the time and really focus on that core, keep it a tight group, that core is going to get better. If you start expanding the pool, you have to go back to zero and start teaching everything over again.”

Ang pagpapanatiling mahigpit na core ay naging trademark ni Cone kahit na sa PBA.

Nang manalo siya sa kanyang unang grand slam sa Alaska noong 1996, ibinangko niya ang nucleus nina Johnny Abarrientos, Jojo Lastimosa, Poch Juinio, Jeffrey Cariaso, at Bong Hawkins kasama si Sean Chambers bilang kanyang resident import.

Sa parehong paraan, kasama niya sina James Yap, Marc Pingris, Mark Barroca at Peter June Simon nang pangunahan niya ang San Mig Coffee sa isang grand slam noong 2014.

Ngayon, ganoon din ang ginagawa niya sa Barangay Ginebra dahil pinapanatili niya ang core ni Scottie Thompson, LA Tenorio, Japeth Aguilar kasama si Justin Brownlee bilang kanyang resident import na buo anuman ang firepower ng kanilang mga kalaban na koponan.

Sinabi ni Cone na ‘tight is might.’

“If you bring 20 guys in, you have to teach 20 guys how to do things in a span of four or five days, and it gets really hard. It’s better if we tighten up,” sabi ni Cone, at idiniin na inaasahan niyang ang mga beterano tulad nina Brownlee, Aguilar, June Mar Fajardo, CJ Perez ay magpapatugtog ng magagandang musika kasama ang mga sumisikat na bituin tulad nina Carl Tamayo, Kai Sotto, Kevin Quiambao, at Mason Amos sa mga susunod na taon.

Sa katunayan, ang mga young guns ang nagbitbit laban sa Hong Kong kung saan si Tamayo ay nagrehistro ng 18 puntos at anim na rebound, si Sotto ay nagtala ng 12 puntos, 15 rebound at dalawang block at si Quiambao ay nagdagdag ng walong puntos, anim na rebound at apat na assist upang bigyang-diin ang kanilang kahandaan para sa malalaking laban sa hinaharap.

Gayunpaman, iginiit ni Cone na hindi ito nangangahulugan na magiging ligtas ang kanilang mga trabaho.

“Everything is going to be assessed: The coaching staff is going to be assessed, the players are going to be assessed, everything is going to be assessed by year-end,” sabi ni Cone. “But that doesn’t mean we don’t make a tweak here and there – personnel-wise, system-wise – we could very easily make a tweak from here and there, anything that can make us better moving forward.”