Alessandra Cruz hindi isa, kundi dalawa ang ‘paputok’

Nagpapakatotoo si Alessandra na hindi siya ang tipong babae na gugustuhin na maging querida. Paliwanag niya: “Para sa akin, mas gusto ko na sa totoong buhay na ako ang original. Ayaw ko pong maging kabit sa totoong buhay! Ayoko pong masaktan ng ganun. At mas lalong ayokong makapanakit ng damdamin ng kapwa ko babae at yun na nga, siempre pa, ang makapanira ng relasyon at pamilya.”

Ay! Dapat palakpakan itong si Alessandra Cruz, nakakatuwa na meron pang binibini na tulad niya na buo ang moralidad at may paggalang at respeto sa kapwa niya babae, at siya rin, ginagalang at tunay niyang binibigyang respeto ang kanyang pagiging babae at pagkababae. Panalo! Hindi ba naman!

***

Masasabing tunay na maswerte ang makisig at matikas na aktor, si Ron Angeles, dahil siya lang naman ang gaganap na kasintahan ni Nadine Lustre sa kinapapanabikang MMFF movie for competition, ang “Uninvited.”

Big boost at push sa leading man stature ang makasama sa pelikiula kung saan bida rin ang nag-iisang Star For All Seasons, Vilma Santos at ang sakdal husay ni Aga Muhlach na bida-kontrabida sa pelikulang idinirehe ni Dan Villegas.

Mula sa Mentorque Productions, kitang-kita sa full trailer nito na itinanghal sa kamakailan sa kanilang grand media launch sa Solaire North, kung gaano kaguapo si young master Angeles sa screen, at may marubdob silang eksena ni binibining Lustre, huh!

Masayang-masaya ang binatang aktor na kasali siya sa pelkula na para kay Angeles, ang isang pangarap na naging totoo kasi nga, katambal niya ang nag-iisang si Nadine Lustre, at siempre pa, may Vilma Santos na, may Aga Muhlach pa, huh!

Sa Pasko ipapalabas ang “Uninvited” bilang isa sa mga pelikulang kalahok sa ika-50 taon ng Metro Manila Film Festival.