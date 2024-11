GILAS HANDA SA NEW ZEALAND

Laro ngayon:

(Mall of Asia Arena)

7:30 p.m. — Gilas vs New Zealand

Target makopo ng Gilas Pilipinas ng main draw seat sa pamamagitan ng pagwalis sa window ng Nobyembre ng 2025 FIBA ​​Asia Cup Qualifiers.

Ngunit kailangan munang pabagsakin ng mga Pinoy ang makapangyarihang New Zealand sa isang marquee showdown ng mga unbeaten Group B squads ngayon sa Mall of Asia Arena.

Tinalo ang bisitang Kiwis sa kanilang nakatakdang 7:30 p.m. Ang tussle ay isang mataas na gawain para sa mga host.

Umaasa ang Gilas na wakasan ang apat na larong head-to-head losing skid sa Tall Blacks sa isang FIBA-sanctioned tournament at palakasin ang tsansa nitong makapag-book ng ticket sa Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia na nakatakda sa Agosto sa susunod na taon.

Parehong dinomina ng Gilas at New Zealand ang kanilang unang dalawang kalaban sa opening window ng qualifier noong Pebrero.

Alam ni Gilas coach Tim Cone na kailangan ng Gilas sa abot ng kanilang makakaya para manalo sa una sa dalawang homestands nito.

Ang Tall Blacks ay nagpaparada ng mas matangkad, mas bata at mas athletic na roster sa ilalim ng bagong head coach na si Judd Flavell.

At ito ay isang bagay na nag-aalala kay Cone.

“They’re bringing a lot more size than they had in the past. They have a couple of guys who are 6-foot-11, seven feet. They hadn’t had those in the past. They’ve been on their youth team, the younger players. Now they’re being brought up,” sabi ni Cone.

“This team looks a lot more if I may say, a little bit younger but more athletic. Again, the coach is brand new. He’s brought three or more of his players along so they’re gonna have some continuity,” dagdag niya.

Nakikita rin ng tactician ang isang mas agresibong mundo No. 22 New Zealand na may mga batang dugo na na-injected sa roster nito.

“I just think that this is their first game together as a group. And I remember our first game when we played in Hong Kong when we first got together. There was a lot of excitement, a lot of energy and we were raring to play. So, we expect that from them as well,” saad ni Cone.

Gayunpaman, kumpiyansa si Cone na ang chemistry at kumpletong arsenal ng Gilas ay sapat na upang malutas ang puzzle ng New Zealand.

Ang naturalized player na si Justin Brownlee, na naudyukan na makabangon mula sa isang runner-up finish sa Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup, ay muling namumuno sa Gilas.

Ang import ng residente ng Barangay Ginebra ay nag-average ng 21 puntos, 10 rebounds, at anim na assist kada laro sa unang window.

Nakuha rin ni Seven-foot-3 Kai Sotto ang kanyang clearance para maglaro sa Gilas matapos kumpletuhin ang concussion protocol na naging daan para sa panibagong frontcourt partnership kasama ang 6-foot-10 behemoth na si June Mar Fajardo.

Ngunit ang pinakamalaking boost sa lineup ng Gilas ay ang pagbabalik ni Scottie Thompson matapos hindi makasali sa FIBA ​​Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia noong Hulyo dahil sa paulit-ulit na back issue.

Ang presensya ni Thompson ay nagbibigay kay Cone ng pangunahing ballhandler at playmaker na nag-slide sa iba pa niyang mga manlalaro pabalik sa kanilang mga natural na posisyon pagkatapos ayusin ang kanilang mga tungkulin sa panahon ng OQT.

Si Sotto ang nangungunang rebounder ng Gilas sa unang window na may 12.5 boards kada laro habang si Thompson ay nag-average ng 9.0 dimes kada outing.

Bumalik din para sa isa pang tour of duty sina Japeth Aguilar, Mason Amos, Chris Newsome, Calvin Oftana, CJ Perez, Kevin Quiambao, Dwight Ramos at Carl Tamayo.

Sina AJ Edu at Jamie Malonzo ay nakalista sa pool ngunit hindi makakakita ng aksyon dahil sa mga pinsala habang si Ange Kouame ay magsisilbing reserve naturalized player.

“We have had that continuity over this last year and that might bode us well,” sabi ni Cone.

Tatapusin ng Gilas ang November window sa Linggo laban sa Hong Kong, na dinurog ng Pinoy cagers sa February window.

Ang Gilas ay nagkaroon ng tatlong araw na training camp sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna at isang tune-up match laban sa Meralco bilang bahagi ng paghahanda nito.

Ang ikatlong window ay nakatakda para sa Pebrero 2025.

Tanging ang nangungunang dalawang koponan sa qualifiers ang makakakuha ng outright spot sa Asia Cup na tatakbo mula 5 hanggang 17 Agosto sa susunod na taon. Ang anim na third-placed teams ay maglalaro para sa huling apat na slots sa main draw.