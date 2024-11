RED WARRIORS DESPERADO SA PANALO

Laro ngayon:

(FilOil EcoOil Centre)

5:30 p.m. -- UP vs UE

Sa ikalima at huling pagkakataon, susubukan ng University of the East na makopo ang Final Four sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 87 men’s basketball tournament ngayon sa Filoil EcoOil Center sa San Juan.

Kakaharapin ng lumulutang na Red Warriors ang mataas na tungkulin na wakasan ang 15-taong semifinal na tagtuyot laban sa powerhouse na University of the Philippines (UP) na naghahanda para sa susunod na round bilang No. 2 seed.

Ang tipoff ng nag-iisang laban sa penultimate elimination round playdate ay nakatakda sa 5:30 p.m.

Bumagsak ang UE sa solong pang-apat na puwesto na may 6-7 win-loss record matapos ang nakaaalarmang pagbagsak ng apat na laro.

Ang apat na matinding pagkatalo na iyon ang nagbunot sa Red Warriors sa isang delikadong posisyon ng pagkaladkad sa isang mapanganib na playoff para sa huling biyahe sa bus patungo sa Final Four.

Nakatago sa likod ng UE ang Adamson University na may 5-8 karta. Ang isa pang kabiguan ng Red Warriors at tagumpay ng Falcons laban sa din-ran Ateneo de Manila University noong Sabado ay magdudulot ng biglaang kamatayan para sa karapatang makaharap ang top seeded at twice-to-beat defending champion De La Salle University sa Final Four.

Na-lock ng University of Santo Tomas ang No. 3 seed gamit ang 7-7 slate at hamunin ang twice-to-beat Fighting Maroons sa iba pang pagtatambal sa semis.

Ang Red Warriors, na umaasang makapasok sa susunod na round sa unang pagkakataon mula noong runner-up finish noong 2009, ay kailangang laser-focused para makabalik sa parehong mga karibal na nagbigay sa kanila ng 71-81 pagkatalo sa unang round.

Nakabalik ang prize center na si Precious Momowei matapos magsilbi ng isang larong suspensiyon sa 67-71 pagkatalo ng UE sa Blue Eagles noong nakaraang linggo.

Aasa ang Red Warriors sa foreign student-athlete, na na-ejected sa talo sa UST matapos ang dalawang unsportsmanlike fouls, at ang kanilang local cast sa pangunguna nina John Abate, Wello Lingolingo, Ethan Galang at Jack Cruz-Dumont.

Ang head coach ng UP na si Goldwin Monteverde ay naghahanda para sa desperadong pagsingil ng UE, alam na alam ang laki ng laro para sa Red Warriors.

“Well, I guess, we will always prepare for it in the best way that we could and when it comes to that day, we would always demand from ourselves to give our all, at both ends,” sabi ni Monteverde.

Tinanggal ng Fighting Maroons ang Far Eastern University, 86-78, noong Sabado para tapusin ang two-game funk.

Inaasahan din ng taktika, na nanguna sa UP sa una nitong titulo sa 36 na taon tatlong season na ang nakararaan, ang kanyang mga ward ay todo-todo upang bumuo ng momentum patungo sa Final Four.

“After UE, we’ll be in the Final Four. We’re also thinking about how to prepare for that. We’ll use our last game to learn and see where we need to improve on going towards (the Final Four),” saad ni Monteverde.

Papasok ang UP dala ang buong arsenal nito sa pangunguna nina Season 86 Rookie of the Year Francis Lopez, JD Cagulangan, Quentin Millora-Brown at Gerry Abadiano, na umiskor ng personal season-high na 19 puntos noong nakaraang laro.