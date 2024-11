Matamis, maalat, maanghang, mapait

Abalang-abala ngayon ang mga mambabatas sa pag-iimbestiga ng umanoy anomalya sa paggamit ng confidential funds ng opisina ng bise presidente. Isang dahilan rito ay kulang sila sa mga impormasyon bunga ng mga pekeng ebidensya at kailangang humalukay pa sila para dito.

Isang palaisipan sa kanila na nagbibinbin sa kanilang imbestigasyon ay ang pirma sa isang resibo para sa paggamit o paggasta ng milyun-milyong pisong halaga ng confidential funds ng opisina ng ikalawang pangulo noong 2022. Hinihinala ng mga imbestigador ng kongreso na ang nakapirmang Mary Grace Piattos ay hindi tunay na tao at maaaring batay sa pangalan ng isang bakeshop at chitchirya.

Kinailangang kumonsulta ng mga mambabatas sa Philippine Statistics Authority upang makumpirma kung mayroong taong ganoon ang pangalan sa kanilang talaan.

Dahil sa nasabing pangalan ay matamis at maalat na produkto ang nagkukubli sa mga salarin kung tunay ngang may anomalya sa paggamit ng confidential fund. Mukha namang umubra ang istilo upang linlangin ang mga imbestigador at ilihis ang imbestigasyon.

Dahil patuloy na mainit ang kontrobersya at imbestigasyon ay masasabing maanghang ang pagpupursige ng mga imbestigador. Ngunit ang dulo ay magiging mapait kung kathang-isip lamang ang hinahanap nilang Mary Grace Piattos. Ibig sabihin ay mahusay ang panlasa ng mga nag-imbento sa pangalan dahil hindi sila mahanap.

Subalit kung may tao ngang nagngangalang Mary Grace Piattos sa talaan ng PSA, sino kaya siya? Malamang pagpiyestahan siya dahil sa kakaibang ngalan niya o dahil siya ang magiging utak ng anomalya o magdadala sa utak ng anomalya.

Samantala, sa patuloy na pagbanggit ng nasabing pangalan at paghahanap sa kanya ng mga imbestigador, may libreng endorso ang mga produktong katakamtakam sa mga Pinoy.

Maaaring umorder at ngumatngat ng matamis na tinapay at maalaat na chitchirya habang masugid na pinanunuod ang televised na hearing sa isyu ng Kamara mula sa bahay. Maaari ring maghain ang mga imbestigador nito habang naghi-hearing bilang paalala na mayroon silang hinahanap na tao o kinakaharap na misteryo.