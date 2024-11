Imulat ang mata

Ang naging pagdinig ng Quad Committee na nagtatampok kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Bise Presidente Sara Duterte ay nag-iwan ng halo-halong emosyon. Bilang humanga sa diskarte ni Pangulong Duterte sa pamumuno, ang makita siya ay isang paalala ng malakas at mapagpasyang pigura na namuno sa bansa sa mahihirap na panahon.

Subalit taliwas ito nang nangyari kay Vice President Sara Duterte, dahil ang kanyang naging hitsura ay tila kulang sa parehong layunin at paninindigan.

Ang presensiya ni Pangulong Duterte ay nadama na tunay - tulad ng nandiyan siya upang harapin ang mga isyu nang direkta, tulad ng madalas niyang ginagawa sa panahon ng kanyang panunungkulan.

Ang kanyang prangka na paraan ay palaging ang kanyang trademark, at ito ang nagpahanga sa kanya ng milyun-milyon. Sumasang-ayon man o hindi ang mga tao sa kanyang mga pamamaraan, hindi maikakaila ang kanyang kakayahang mag-utos ng isang silid at mapunta sa puso ng bagay.

Sa pagdinig na ito, ang parehong namumunong presensya ay tila buo. Hindi siya umiwas sa spotlight o sa pagsisiyasat.

Sa kabilang banda, hindi gaanong naging epektibo ang pagdalo ni Vice President Sara. Bagama’t ang kanyang pag-angat sa pulitika ay may pangakong ipagpatuloy ang pamana ni Duterte, ang mga sandaling tulad nito ay nagpapahirap na hindi tanungin ang kanyang direksyon.

Mahirap makita ang parehong apoy at kalinawan ng layunin sa kanyang mga aksyon na tinukoy ang pamumuno ng kanyang ama. Sa halip, ang kanyang hitsura ay parang isang kilos kaysa isang makabuluhang kontribusyon sa talakayan.

Ang pagkakaibang ito sa pagitan ng mag-ama ay lubos. Ang presensya ni Pangulong Duterte ay nagpaalala sa akin ng pinuno na hindi nag-aksaya ng oras sa himulmol at palaging may mahalagang sasabihin — nagustuhan mo man o hindi. Samantala, si Vice President Sara ay tila kulang sa parehong focus at drive, na nakakasira ng loob para sa mga may mataas na pag-asa sa kanya.

Gayunpaman, gaya ng paghanga ng mga kay Pangulong Duterte, naniniwala kami na ang pagdinig na ito ay hindi dapat umikot sa mga personalidad ngunit sa halip ay tumuon sa mga isyung kinakaharap. Ano ang mga pangunahing puntong tinalakay? May mga inaalok bang solusyon? Sa pagtatapos ng araw, ang publiko ay karapat-dapat ng higit pa sa mataas na profile na pagpapakita — kailangan natin ng mga tunay na resulta na tutugon sa mga hamon ng ating bansa.

Bilang sumuporta kay Pangulong Duterte, sana ay magsilbing wake-up call ang mga ganitong sandali. Ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita; ito ay tungkol sa pagpapakita ng sustansya, paninindigan, at isang malinaw na pananaw para sa mga taong pinaglilingkuran.