GILAS PILIPINAS HAHARAP SA MATINDING HAMON

Kailangang magpakitang-gilas ng Gilas Pilipinas kung gusto nitong magposte ng kapani-paniwalang tagumpay laban sa New Zealand sa ikalawang window ng 2025 FIBA ​​Asia Cup Qualifiers sa Huwebes sa Mall of Asia Arena.

Ang Tall Blacks, para sa isa, ay magpaparada ng isang mas matangkad, mas malakas na squad na may bagong head coach sa Judd Flavell - isang miyembro ng koponan na umabot sa semifinals ng FIBA ​​World Championship noong 2002.

Si Flavell ay may malakas na kaugnayan sa programa ng pambansang koponan ng New Zealand.

Bukod sa mahalagang papel sa koponan na nakapasok sa Final Four ng World Cup sa Indianapolis sa ilalim ng kasalukuyang Ateneo de Manila University head coach na si Tab Baldwin, nagsilbi rin siyang head coach ng national juniors’ team noong 2013 at 2014 gayundin bilang assistant coach ng men’s team noong 2020 sa ilalim ng FIBA ​​Hall of Famer Pero Cameron.

Si Cameron, na humawak sa Tall Blacks sa FIBA ​​Basketball World Cup sa Manila noong nakaraang taon, ay bumaba sa puwesto noong Oktubre upang tumanggap ng tungkulin bilang coach sa Ningbo Rockets sa Chinese Basketball League.

“There’s a lot of emotions that came up for me, because I feel so passionate about the black singlet, about the Tall Blacks, what we’ve done and achieved on the international stage in the past,” sabi ni Flavell, na ang mga kasamahan sa 2002 World Championship team ay kinabibilangan ng dating TNT Tropang Giga head coach na si Mark Dickel.

“And also seeing where we are currently at with the program; you can’t help but get excited looking ahead at the pool of talent that we have coming through with the youngsters,” dagdag niya.

Pamumunuan ni Flavell ang isang New Zealand squad na dumurog sa mga kalaban nito sa unang window ng qualifiers.

Si Ethan Rusbatch, na naglaro para sa Converge sa Samahang Basketbol ng Pilipinas noong nakaraang taon, ay naghatid ng 26 puntos na sinamahan ng anim na three-pointer habang ang isa pang dating FiberXers reinforcement kay Tom Vodanovich gayundin si Samuel Timmins ay gumawa ng tig-16 na marka sa kanilang 89-69 pagdurog sa Chinese. Taipei sa kanilang opening game.

Pagkatapos, turn nina Tyrell Harrison at Dan Fotu na sumikat nang maghatid sila ng 18 at 13 puntos, ayon sa pagkakasunod, nang dominahin ng Tall Blacks ang Hong Kong, 88-49, sa kanilang ikalawang laro sa qualifiers.

Sinabi ni Flavell na ang pamumuno sa Tall Blacks ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na muling likhain ang kanilang mahiwagang pagtakbo noong 2002 kung saan tinalo nila ang mga heavyweight team sa daan upang makuha ang respeto ng internasyonal na komunidad ng basketball.

“For me it’s been a long journey, coming from being part of the Tall Blacks program as a player – growing up and having that dream of putting on the black singlet – and then being involved in some of our finer moments in 2001-02, then being an assistant coach,” sabi niya

“I really feel privileged and honored to be given this responsibility,” dagdag niya.

Kinikilala ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone ang panganib na dulot ng Tall Blacks, lalo na’t ika-22 sila sa ranking ng International Basketball Federation, na nauna nang dalawang puntos sa Georgia, na kinaharap ng mga Pinoy sa Olympic Qualifying Tournament sa Latvia noong Hulyo.

“They are the 22nd-ranked team in the world. That’s higher than the Georgia team that we played. Georgia is No. 24 in the OQT. They are a tough, tough team. They are a physical team. They are a nation of rugby players. They know how to play physically,” sabi ni Cone.

“They beat us pretty badly when we played them. But I really, really feel that there’s a sense that we could beat them this time around,” dagdag niya.

Gayunpaman, naniniwala si Cone na matutumbasan nila ang kisame, pisikalidad at kakulitan ng Tall Blacks sa sandaling maglaro sila sa harap ng kanilang maingay na bayang kinalakhan.

Kung tutuusin, handang maglaro ang naturalized player na si Justin Brownlee gayundin ang eight-time Philippine Basketball Association Most Valuable Player June Mar Fajardo, Scottie Thompson, Kai Sotto, at CJ Perez – na lahat ay may makabuluhang internasyonal na karanasan.

“I think we have a shot at beating them and we certainly want to protect our home court and show ourselves and to our Gilas fans around the country,” sabi ni Cone. “These are very important (games) to us. I really expect us to be ready and motivated to play.”