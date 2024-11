Arah Alonzo palaban sa hubaran

Wala palang takot itong Vivamax star na si Arah Alonzo pagdating sa hubaran.

Walang takot at walang inuurungan itong si Arah when it comes to nudity. Hindi uso sa kanya ang restrictions.

Sa isang interview with Rey Pumaloy, walang palundangang inamin ni Arah na wala siyang restrictions pagdating sa paghuhubad.

“Actually, wala talaga akong restriction (sa paghuhubad). Tinatanong nga ni direk, ‘Ano’ng restrictions mo?’ ‘Wala po. Basta ‘wag lang ipapakita ‘yung ano,” say ng dalaga.

Itsinika ni Rey na ‘yung isang Vivamax star ay hindi nagustuhan ‘yung pagdila ng isang aktor sa buo niyang mukha.

“Okay lang. Gawin nyo ang lahat sa akin,” say ni Arah.

Inamin ng dalaga na may isang eksena kung saan hinalikan ang kanyang ripple pero balewala lang sa kanya iyon.

“Actually, nagawa sa akin ‘yan sa isang movie ko. Okay lang,” say niya.

Never na naranasan ni Arah na pagsamantalahan sa mga ginagawa niyang eksena.

“Actually, parang wala naman akong nararamdaman na ganu’n,” say niya.