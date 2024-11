WALANG PASOK: List of areas with class suspensions on 18 November, 2024

In light of Typhoon Pepito's impact on Luzon, several areas have announced classes and government work suspensions for Monday, 18 November.

Metro Manila - no classes, all levels

Caloocan

Las Piñas te)

Malabon City

Mandaluyong

Manila

Marikina

Muntinlupa

Navotas

Parañaque

Pasay

Pasig

Pateros

Quezon

San Juan

Valenzuela

Meanwhile, Taguig has suspended preschool to senior high school classes.

Calabarzon

Batangas - Laurel, Lian, Mabini, San Juan, Taysan, Agoncillo (all levels); Balete, Calatagan, Lipa, Taal, Tanauan (face-to-face classes, all levels) Calaca City (preschool to SHS)

Cavite - classes at all levels are suspended, province-wide

Laguna - classes at all levels are suspended, province-wide

Quezon - Candelaria, Dolores, Infanta, Lopez, Mulanay, Perez, Pitogo, Polillo, Tagkawayan (all levels); Atimonan, Gumaca, Lucena, Tayabas, Tiaong (preschool to SHS); Calauag (face-to-face classes suspended only)

Rizal - Cainta, Jalajala, Montalban, Tanay, Binangonan (all levels); Antipolo, Baras, Morong, Taytay (face-to-face classes, all levels)

Bicol - Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes (all levels)

Cagayan Valley

Cagayan - Tuguegarao (face-to-face classes, all levels)

Isabela - Ilagan, Echague, Benito Soliven (all levels); Roxas (face-to-face)

Nueva Vizcaya (all levels)

Quirino - Nagtipunan (all levels)

Central Luzon

Aurora, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Angeles City (all levels)

Bulacan - Balagtas, Baliwag, Bulakan, Bustos, Calumpit, Malolos, Marilao, Meycauayan, Norzagaray, Obando, Pandi, Plaridel, San Miguel, San Rafael, Santa Maria (all levels); San Jose del Monte (preschool to SHS)

Pampanga - Arayat, Bacolor, Minalin (all levels); Guagua, Lubao, Mabalacat, San Fernando, San Simon, Santo Tomas (face-to-face classes)

Ilocos Region - Dagupan, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan (all levels)

CAR