LAKERS WAGI LABAN SA PELICANS SA OT

Washington, United States – Kumamada si Anthony Davis ng 31 puntos at 14 na rebounds habang si LeBron James ay nagdagdag ng 21 puntos upang pangunahan ang Los Angeles Lakers laban sa New Orleans, 104-99 noong Sabado.

Ang Lakers, na nakakuha din ng 27 puntos mula sa rookie na si Dalton Knecht, ay naunat ang kanilang NBA win streak sa limang laro at nasungkit ang bahagi ng ikatlo sa Western Conference sa 9-4 sa kabila ng hindi nakontrol ni James ang ikalimang sunod na triple double.

Nagtapos si James na may 21 puntos, pitong rebound at limang assist habang si Brandon Ingram ay may 32 puntos para sa host Pelicans sa pagkatalo.

“Big time win,” sabi ni James. “We want all the wins we can get. We don’t have no time to feel out the first month or two. Every game is important. To get this win in a hostile environment was big for us.”

Gumawa si James ng back-to-back na 3-pointers, ang huli sa nalalabing 37 segundo para bigyan ang Lakers ng 101-97 lead.

“It was about executing down the stretch and making big plays,” saad ni James. “Just living in the moment. Being able to still make plays and make big shots at this point in my career, that’s what you live for and you’ll never be able to get those moments back when you’re done.”

Isang layup ni Jeremiah Robinson-Earl ang nag-angat sa Pelicans sa loob ng dalawa ngunit sina James at Knecht ay naghulog ng free throws sa mga huling segundo upang selyuhan ang panalo.

“He was spectacular,” sabi ni James tungkol kay Knecht, ang 17th pick sa NBA Draft ngayong taon. “We needed every shot he made. He came through big time for us.”

Sa Toronto, nagpakawala si Jayson Tatum ng 28-foot 3-pointer sa buzzer para bigyan ang Boston Celtics ng 126-123 overtime na tagumpay laban sa Raptors.

“I had to make a play,” sabi ni Tatum. “I missed so many shots in the second half I was bound to hit one.”

Sinabi ni Tatum na kumukuha siya ng direksyon mula kay Celtics coach Joe Mazzulla upang magkaroon ng epekto gabi-gabi, kahit na hindi ito palaging nasa parehong paraan.

“Joe always challenges me to dominate, however that looks on any given night. Shots aren’t always going to fall but are you impacting the game, are you impacting your teammates? That’s just what I try to do,” saad ni Tatum.

Pinangunahan ni Jaylen Brown ang Celtics na may 27 puntos habang si Tatum ay kulang na lang ng triple double na may 24 puntos, 11 rebounds at siyam na assist.

Pinangunahan ni Austrian center Jakob Poeltl ang Toronto na may career-high na 35 puntos sa NBA.

Sa Charlotte, umiskor ang LaMelo Ball ng game-high na 26 puntos at naghulog ng dalawang deciding free throws sa nalalabing 7.1 segundo para bigyan ang Charlotte Hornets ng 115-114 panalo laban sa Milwaukee.

Ang Milwaukee na si Giannis Antetokounmpo -- na nagkaroon ng kanyang unang triple double ng season na may 22 puntos, 15 rebounds at 12 assists -- ay hindi nakuha ang isang potensyal na panalo sa larong jump shot sa nalalabing dalawang segundo.

Umiskor si Taurean Prince ng 23 puntos para sa Bucks at nagdagdag si Bobby Portis ng 21 mula sa bench.

Sa isa pang nail-biter, umiskor si Sacramento star De’Aaron Fox ng 49 puntos para pangunahan ang Kings sa pagbisita sa Utah 121-117.

Sa Dallas, umiskor sina Kyrie Irving at reserve Daniel Gafford ng tig-22 puntos at nagdagdag si Luka Doncic ng 16 para pangunahan ang host Mavericks laban sa San Antonio 110-93. Sa 6-7, naputol ng Dallas ang four-game losing skid.

“It’s good. Our approach for the game was good, shootaround was great, energy was good, everybody was having a positive mindset going into today’s game,” sabi ni Gafford. “We know what we have to do. We’re trying to figure it out on the fly.”