JAZZ PINATAOB ANG MAVERICKS

Los Angeles, United States – Ibinaon ni John Collins ang isang game-winning dunk may anim na segundo na lang nalalabi upang makopo ng Utah Jazz ang ikaapat na sunod na panalo laban sa Dallas Mavericks noong Huwebes.

Ang Mavericks, na natalo ng isang puntos sa kanilang mga nakaraang laro, ay muling dumanas ng matinding near-miss nang inagaw ng Utah ang 115-113 panalo.

Pinangunahan ni Collins ang mga scorer ng Utah na may 28 puntos -- 13 sa mga ito ay dumating sa third quarter rally na nakita ng Jazz outscore Dallas 38-21 upang manguna ng hanggang 16 sa isang yugto.

Ngunit ang Mavericks, na hinimok ng 37-point performance mula kay Luka Doncic, ay muling nakipagtalo sa dominanteng fourth quarter na nagdulot sa kanila ng pag-angat sa manipis na 110- 108 na abante wala pang dalawang minuto ang natitira.

Umiskor si Collins ng tip-in dunk sa nalalabing 37 segundo para ilagay ang Utah ng tatlong puntos sa 113-110, para lamang itabla ito ni Klay Thompson sa 113-113 sa pamamagitan ng 28-foot threepointer.

Gayunpaman, sa nalalapit na overtime, pinarusahan ni Jordan Clarkson ang ilang maluwag na depensa ng Dallas upang kunin si Collins sa ilalim ng gilid, at hindi nagkamali ang power forward na selyuhan ang tagumpay na tumulong na iangat ang Utah sa 3-8, isang lugar sa ilalim ng Western Conference . Bumagsak naman sa 5-7 ang Dallas sa pagkatalo.

Si Collins ay isa sa anim na manlalaro ng Utah na may double figures, kung saan si Clarkson ay nagdagdag ng mahalagang 20-puntos na kontribusyon mula sa bench, at si Colin Sexton ay nagdagdag ng 16.

Si Doncic ang napili sa mga scorer para sa Dallas, na wala si Kyrie Irving. Nagdagdag si Thompson ng 17 puntos kabilang ang limang three-pointer.

Ikinalungkot ni Mavericks head coach Jason Kidd ang kagawian kamakailan ng kanyang koponan na magsimula nang mabagal.

“Kailangan itong matugunan,” sabi ni Kidd. “We’ve talked about it. Now there’s gotta be action. Someone needs to come with energy. We’re flat.”

Samantala, si Victor Wembanyama ang naging pang-apat na pinakabatang manlalaro na umiskor ng 50 puntos sa isang laro sa NBA nang pangunahan ng 20-anyos na Frenchman ang San Antonio Spurs sa 139-130 panalo laban sa Washington Wizards noong Miyerkules.

Ang unang overall pick sa draft noong nakaraang taon ay nagpagulong-gulong sa kanyang career-high na 50 puntos sa loob lamang ng 26 minuto at tinapos ang laro sa pamamagitan ng 18-29 shooting na may walong three-pointers -- isa ring career high.

Ang sentro ng Spurs, na ang dating pinakamataas na iskor na laro ay 40, ay natatalo upang ipaliwanag ang kanyang hindi kapani-paniwalang pagganap.

“Gusto kong sabihin sa iyo na gumising ka sa isang tiyak na paraan o pakiramdam mo ay talagang swabe sa mga warm-up, ngunit sa pagtatapos ng araw, sa mga laro sa NBA ay nakakuha kami ng isang laro bawat ibang araw,” sabi niya.

“So everytime we struggle to warm up, may sakit kami, you know, we sweat, we bleed on the court, so it’s really a minuteto-minute thing, it comes to 48 minutes every game,” dagdag niya.

Ito ang pangatlong sunod na laro kung saan nakapagtala si Wembanyama ng sixplus three-pointers.

Ang tatlong manlalaro na umiskor ng 50 puntos sa mas bata na edad kaysa sa Frenchman ay sina Brandon Jennings, LeBron James at Devin Booker, na pawang may edad na 20.

Muling nanalo ang Spurs sa laro nang wala si head coach Gregg Popovich. Ang koponan ay nagsabi noong Miyerkules na siya ay nagkaroon ng mild stroke mas maaga sa buwang ito ngunit inaasahang ganap na gumaling.