DWAYNE GARCIA, BAGONG MAMAHALING SINGING TEEN HEARTTHROB

Bukod sa pagiging recording artist, abala rin si Dwayne sa ilang acting assignments na ginagawa niya since bata pa siya like TV commercials. Soon, makakasama rin siya sa isang family drama movie.

Siya ay kasalukuyang Grade at nag-aaral sa UST Angelicum. Malapit na ang kanyang kaarawan na magaganap sa 20 Nobyembre.

Ilan sa kanyang mga paboritong mang-aawit ay sina Juan Karlos Labajo, Maki at ang bandang Lola Amour.

Si young master Garcia ay isa ring digital creator.

Available na sa pang malakasang streaming platforms ang “Taym Perst” at kasalukuyan itong isa sa most requested songs sa mga pangunahing FM radio stations.

***

Mas nadagdagan ang mga humahanga kay KD Estrada kasi nga, laban kung laban siya sa panawagang audition para sa mga pelikulang kalahok sa Cinemalaya 2025.

Nakakatuwa ang dedikasyon niya sa kanyang pagiging actor at mas kahanga-hanaga na hindi siya naglambing ng special treatment sa venue, sa Tanghalag Ignacio Gimenez sa CCP. Pumili talaga siya at hinintay ang kanyang pagkakataon na maisalang sa nasabing audition.

Ang isa pang nakadagdag sa kanyang guapo points, ang mga netizen na may matang agila, mabilis na nakapansin sa pagiging maskulado at makisig niya na litaw na litaw sa kanyang photo posting sa IG.

Binata na talaga siya at hindi na bata at pa-boy borta na ang kanyang katawang lupa na tiyak eh go for gold sa pagiging katawang pang romansa na, huh! Guapo na, yummy pa, iba rin ang payanig ni young master Estrada, sa true!

Sa mga nakakita sa kanyang boy to man body transformation, ilan sa comment sa nasabing IG post niya ay:

“Biceps!!!”

“What a great body physique. Yes flex that KD!!”

“You look great with your nice body built.”

“How can you be so cute and sexy at the same time????!!!!”

Ngayong panalong-panalo ang kanyang mga pisikilang pagbabago, siguradong-sigurado na lalo na mas aangat ang kanyang leading man estado sa Star Magic Kingdom lalo na ngat buhay na patotoo ang kanyang commitment sa pagiging mahusay na actor. Alam niyang mainam na karanasan para sa kanya na siya ay lumahok sa Cinemalaya 2025 audition.