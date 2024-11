Bea Alonzo friend lang ang guy na kasama sa photo

“Talagang clingy lang si Bea. Hindi yan revenge o pang tabla. Casual na kay Bea yang meron mag pose sa kanya or siya ay mag pose sa mga nakakahalubilo niya o mga suitors niya. But it doesn’t mean sila na. Masyado lang maintriga ang movie industry’s media at malisyosa ang mga maritess. Munting kibot mag e speculate na kaagad at mag judge kaagad, mag create na agad ng ilusyon, drama at tsismis. Praise, thank God and rejoice Bea. God is revealing and leading you to the life’s journey He has for you. Embrace it and live according to God’s plan and will and you will find your destiny-the right man for you and a fulfilled life filled with Love, Joy, Peace, Prosperity and Victorious in all areas. Trust God and surrender your life, your dreams, hope and aspirations to God. God guide and bless you Bea.”

Tom Rodriguez inaming may anak na

Casual na inamin ni Tom Rodriguez na isa na siyang daddy.

Nangyari ang pag-amin ng Kapuso actor sa interview niya kay Nelson Canlas. Sinabi niyang he’s now a dad to a 4-month-old baby boy named Korben.

“I feel great. He’s been my greatest source of inspiration. I never hid naman talaga eh. I don’t wanna do that. I just really want to keep it for myself. If someone wanted to ask pag nasa work ako, I happily share,” say ni Tom.

Sa nasabing interview, sinabi ni Tom kung paano niya pinangalanan ang kanyang anak.

“It’s from David’s covenant with the Lord was his broken soul….Korben is an anagram for broken,” paliwanag ng Kapuso actor.

Before his pag-amin, nag-post pa si Tom ng ilang drawing ng baby kaya naman marami ang naintriga kung may anak na siya.