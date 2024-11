GREEN ARCHERS TARGET ANG SWEEP

Mga laro ngayon:

(UST Quadricentennial Pavilion)

2 p.m. — La Salle vs NU

6:30 p.m. — UE vs Ateneo

Target ngayon ng defending champion De La Salle University na pataubin ang National University upang makumpleto ang sweep sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 87 men’s basketball tournament second round ngayong araw.

Bagama’t ang 2 p.m. Ang curtain-raiser sa University of Santo Tomas Quadricentennial Pavilion ay walang makabuluhang epekto sa nangunguna sa liga na Green Archers, na nakuha na ang top seeding sa Final Four na armado ng twice-to-beat advantage, si head coach Topex Robinson at ang kanyang crew nais na tapusin ang kanilang kampanya sa elims sa isang mataas na tala.

“We always strive for greatness and, you know, we honor the basketball, we honor the game, it’s been good to us and short-handling or short-handling these guys is unfair to them,” sabi ni Robinson.

Samantala, ang University of the East ay nakakuha ng pang-apat na pagsubok sans suspended center na si Precious Momowei sa pagtatapos ng 15-taong Final Four na tagtuyot nang labanan ang natanggal na Ateneo de Manila University sa 6:30 p.m.

Taglay ng La Salle ang 12-1 win-loss record at nasa siyam na sunod na panalo kasama ang 77-66 demolition ng second-running at semis No. 2 seed University of the Philippines noong Linggo.

Sa kabila ng pag-usad sa kanilang ikalawang sunod na Final Four, hindi basta-basta ang Green Archers sa Bulldogs habang tinitingnan nilang dalhin ang momentum sa susunod na round laban sa semis No. 4 squad.

Para kay Robinson, nais ng La Salle na igalang ang laro at bigyan ng magandang laban ang NU, na kulang sa semis stint pagkatapos ng dalawang sunod na pagharap.

Tinalo ng Green Archers ang Bulldogs sa Final Four noong nakaraang season.

“So, we always respect and honor the game and it’s been good to us. So, we’re always going to come out playing for our school, you know, playing for the alumni that always watch our game and it’s unfair to them if we’re not going to play our best. You know, it’s always going to be bringing out our best, you know, for our alma mater,” sabi ni Robinson.

Tinalo ng La Salle ang NU, na nahirapan sa buong season, sa isang dikit na 78-75 na desisyon sa season opener noong Setyembre 8.

Ang Bulldogs ay nasa solong ikapitong puwesto na may 4-9 slate.

Sa kabilang banda, mawawalan ng Nigerian import ang Red Warriors sa kanilang laban sa Blue Eagles para makuha ang mailap na upuan sa semis.

Ang UE ay natalo ng tatlong sunod na laro ngunit nananatili sa solong ikatlong puwesto na may 6-6 na karta.

Si Momowei ay pinatawan ng one-game ban matapos magkaroon ng dalawang unsportsmanlike fouls na nagpatalsik sa kanya sa kalagitnaan ng fourth quarter ng 67-76 na pagkatalo ng Red Warriors sa UST noong Linggo.

Ang kanyang pagkawala ay mag-iiwan sa UE ng malaking butas sa gitna, na maaaring samantalahin ng Ateneo sa pagsagip ng ilang sukat ng pagmamalaki matapos mawala sa playoffs sa unang pagkakataon mula noong 2013.