BATANGUEÑOS SUPORTADO SI MANONG CHAVIT

BATANGAS CITY — Inihayag ni Batangas Governor Hermilando “Dodo” Mandanas ang kanyang buong suporta kay Senate candidate Luis “Chavit” Singson nitong Lunes at nangakong tutulungan siya sa kanyang kampanya at tiyaking “walang maiiwan.”

Ito ay kasunod nang pagkikita ng dalawa sa opisina ng gobernardor upang talakayin ang mga paraan upang maiangat ang mga lokal na kooperatiba, itaguyod ang napapanatiling pag-unlad, at tugunan ang mga pangangailangan ng mga marginalized na sektor sa buong Batangas.

Ang pag-endorso ni Mandanas kay Singson – na isang matagal nang kaalyado at dating gobernador ng Ilocos Sur -- ay nagtatampok sa isang pinalakas na alyansang pampulitika sa pagitan ng dalawang lalawigan.

“Manong Chavit, hindi lang basta blessing ang ibibigay ko sayo kundi tutulungan at ieendorso kita sa bid mo bilang Senador. Sama-sama, sisiguraduhin nating walang maiiwan,” saad ni Mandanas.

Ang pangakong ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang sandali sa kanilang pakikipagtulungan, na nakaugat sa paggalang sa isa’t isa at ibinahaging layunin para sa pag-unlad ng rehiyon.

Iginiit rin ni Mandanas ang pagpapahalaga ng integridad at dangal sa pamamahala.

“Ang integridad ng ating lalawigan ay mas mahalaga kaysa sa kayamanan. Sana ay iginagalang tayo sa paggawa ng tama,” sabi ni Mandanas.

Sa pagmumuni-muni sa kanyang hamak na simula, itinampok ni Mandanas ang pag-unlad ng Batangas sa ilalim ng kanyang pamumuno, na ginagabayan ng motto ng lalawigan, “Walang naiiwan”.

Nakatuon ang kanyang administrasyon sa mga programang pangkabuhayan, pagsulong sa edukasyon, at mga makabagong solusyon sa transportasyon, tulad ng pagpapakilala ng mga electric jeepney at tricycle para itaguyod ang pagpapanatili ng kapaligiran.

Si Manong Chavit naman – na may malinis na track record at ang siyang naging instrumento ng kapayapaan at kaayusan ng Ilocos Sur upang hirangin ito bilang isa sa mga pinaka-mapayapa at pinakamayamang probinsya sa bansa – ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa mga Batangueño na naapektuhan ng mga nagdaang natural na kalamidad, partikular na ang mga bagyo.

“Nangangako akong tutulungan ang mga pamilya ng mga biktima ng bagyo. Suportado ko si Governor Mandanas habang nagsusumikap tayo patungo sa iisang layunin,” pagtitiyak ni Singson, na nagbibigay-diin sa pagkakaisa at pakikipagtulungan sa harap ng kahirapan.

Sa kanilang pagpupulong, tinuon nina Mandanas at Singson ang mga estratehiya upang suportahan ang mga marginalized na sektor, partikular na ang mga public utility driver at small-scale entrepreneur, na nahaharap sa malalaking hamon sa pag-access ng mga resources at oportunidad.

Parehong napagkasunduan ng dalawa ang kahalagahan ng pagbibigay sa mga sektor na ito ng higit na access sa mga programang pangkabuhayan at mga serbisyong pinansyal, dahil madalas silang hindi napapansin sa mga tradisyunal na estratehiya sa pagpapaunlad ng ekonomiya.

Pinuri ni Singson ang pagiging masipag ng mga Batangueño at binanggit ang malakas na pagkakatulad ng kanilang mga halaga at ng mga Ilokano.

Batay sa kanyang karanasan sa Ilocos Sur, binalangkas ni Singson ang kanyang pananaw para sa mas madaling ma-access na mga serbisyo sa pagbabangko para sa mga komunidad na kulang sa serbisyo, gayundin ang mga sustainable na solusyon sa transportasyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga public utility drivers.

“Gaya ng aking pagtulong na baguhin ang Ilocos Sur mula sa pinakamarahas na probinsya tungo sa isa sa mga pinakamapayapa at maunlad na probinsya, tiwala akong makakamit din natin ito para sa Batangas,” sabi ni Singson.

Kahit kilo-kilometro ang layo sa bawat isa, ang Batangas at Ilocos Sur ay may malalim na koneksyon sa kasaysayan dahil parehong mayaman na kasaysayan -- ang Batangas ay nag-ambag ng mga kilalang tao tulad ni Heneral Miguel Malvar sa rebolusyon habang ang Ilocos Sur naman ay pinasikat ng mga magigiting na pinuno tulad ni Juan de la Cruz, na nagkaroon ng mahalagang papel sa paglaban ng Pilipinas para sa kalayaan.

Ang makasaysayang ugnayan sa pagitan ng Batangas at Ilocos Sur ay nakatulong sa paghubog ng pulitikal at kultural na mga tanawin ng parehong lalawigan.