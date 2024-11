Sue Ramirez pinadadalhan ng food ng mommy ni Dominic Roque

Itsinika ni Ogie Diaz sa kanyang Youtube channel na nasa ligawan stage na nga sina Dominic Roque at Sue Ramirez.

Ito ay matapos kumalat ang kissing video ng dalawa habang nasa bar sa Siargao.

Naglabasan ang photo kissing video at photos sa social media matapos kumpirmahin ni Javi Benitez ang hiwalayan nila ni Sue.

Sa kanyang Ogie Diaz Showbiz Update ay itsinika ng manager-blogger na pati ang nanay ni Dominic ay tila nanunuyo kay Sue sa pamamagitan ng pagpapadala ng food sa dalaga.

“Ayon sa aking source. Galing ito sa source ko ha. Bahala na sila kung gusto nila itong pabulaanan or i-confirm at madalas namang nade-deny, tapos ang ending din naman, napapatunayan,” say ni Ogie.

“Sabi ng source ko e nanliligaw daw si Dominic kay Sue Ramirez. Oo! Ang balita ko pa e nagpapadala ng food itong si Mommy ni Dominic Roque kay Sue Ramirez. Pero ito’y nanliligaw pa lamang daw,” chika pa ni Ogie.

Kung true, wala namang masamabdahil pareho namang single sina Dominic at Sue. Isa pa, mismong si Mayor Javie Benitez na ang nagkumpirma na hiwalay na sila ni Sue. Say pa ng alkalde ng Victorias City sa Negros Occidental, five years din ang itinagal ng relasyon nila ng aktres.

***

Umani ng mahigit 15 million views at nagkaroon ng ilang trending episodes ang unang season ng ABS-CBN Bisaya talk show na Kuan On One, sa pangunguna ni Kuantie Melai Cantiveros, na mapapanood na ang second season simula Nobyembre 12 (Martes) sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at iWantTFC.

Sa Season 2 announcement ng show, inilahad ni Melai ang kanyang excitement sa paghahatid muli ng tuwa at lessons mula sa mga Bisaya celebrities.

“Gusto kong ma-pickup ng viewers yung mga individuality ng in-interview na mga Bisaya celebrities and influencers. Na kapag na-touch mo kung saan sila nanggaling, makikita mo na normal lang silang tao, sobrang humble nila, at deserve talaga nila na maging idol natin,” sabi niya.

Nagpasalamat rin si Melai sa lahat ng positibong reaksyon at komentong natatanggap niya bilang solo host.

Dahil dito, muling magpapasaya si Melai kasama ang celebrity guests mula sa showbiz at music industry at sa drag, social media, at sports communities na may nakakatuwa at nakaka-inspire na mga kwento. Nakatakdang bumisita sa pangalawang season ng show sina JK Labajo, Kyle Echarri, PBB Gen 11 housemates Jas at Binsoy, Sylvia Sanchez, Davao Conyo, Morissette, Chito Samontina, Khianna & Hana Beshie, Sisi Rondina, at marami pang iba.

Ang Kuan on One Season 2 na mapapanood na ngayong Nobyembre 12 (Martes) sa YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment at iWantTFC. Available rin weekly ang extended scenes ng “Kuan on One” para sa Super Kapamilya Members sa ABS-CBN Entertainment YouTube Channel.