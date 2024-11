No show na naman

Hindi dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pinakahuling pagdinig ng Quad Committee at sa halip ay ipinadala ang kanyang legal na kinatawan, si Atty. Martin Delgra III, bilang kanyang kapalit.

Ngunit maging si Delgra ay hindi rin dumalo, bagkus ay nagpadala lamang ng liham na naglalaman ng paliwanag ni Duterte sa pag-iwas sa pagdinig. Ayon kay Duterte, kabilang na ang kadahilanan na naibahagi na niya ang lahat ng kanyang masasabi sa naunang sesyon ng Senado—na para bang sapat na ang minsang pagsagot sa taumbayan.

Sa naturang pagdinig sa Senado, nagbigay si Duterte ng nakakikilabot na mga pag-amin. Inutusan niya ang mga pulis na hikayatin ang mga suspek na lumaban upang magkaroon sila ng dahilan para patayin ang mga ito. Inamin din niya ang pagkakaroon ng isang lihim na Davao Death Squad—isang pangkat na pinapapatay ang sinumang itinuturing niyang banta. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ni Senador Risa Hontiveros na gawing seryoso ang mga usapan, ang mga kakampi ni Duterte ay nagbalewala sa mga pag-amin, tumatawa pa, na para bang ang mga pahayag ay walang bigat at hindi nakaukit sa mga dugo’t luha ng mga pamilyang naapektuhan ng extra-judicial killings.

Ngayon, umatras si Duterte sa likod ng kanyang mga kaalyado sa Senado. Sa nakaraang sesyon ng Quad Committee, iginiit ng kanyang abogado na kailangan ni Duterte ng pahinga at nangako na dadalo siya sa mga susunod na pagdinig pagkatapos ng Nobyembre 1. Subalit sa halip na tuparin ang pangakong iyon, lumipad si Duterte papuntang Maynila para sa pagdinig sa Senado, kung saan alam niyang poprotektahan siya ng kanyang mga tapat na tagasuporta—sina Bong Go, Bato Dela Rosa, Jinggoy Estrada, at Robin Padilla—upang siyang ipagtanggol at ilayo sa pananagutan gaya ng dati.

Tama ang pagbatikos ni Congressman Adiong sa mga kilos ni Duterte bilang isang pag-iwas. Ayon kay Congressman Paduano, ginawa ni Duterte na tila isang biro ang mga pagdinig na ito. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, paulit-ulit na nangakong makikipagtulungan si Duterte, at sinabing haharap siya sa Quad Committee kung ang mga tanong ay “matalino.” Gayunpaman, ang kanyang patuloy na pagliban ay nagpapakita ng lahat ng dapat malaman. Pinatutunayan ni Duterte ang kanyang takot sa mga tanong ng Quad Committee—isang lupon na matiyagang iniimbestigahan ang madugong pamana ng kanyang administrasyon.

May mga bagay na hindi nagbabago. Kahit sa kanyang pagtanda, nananatili si Duterte bilang ang lider na madalas na bumabawi sa kanyang mga pangako. Nakita ito ng publiko sa buong anim na taon ng kanyang termino: isang lider na mapagmayabang at mapagmalaki, ngunit kapag hindi pabor ang kalalabasan, bigla niyang babawiin ang kanyang mga sinabi, at sasabihing biro lamang iyon.