Nakakadismaya

Sa pagka-aberya noon ng Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) sa pamamagitan ng RA 12027 na ngayon ay tapos na, dapat tiyakin ng Kongreso na wala sa mga hindi kanais-nais na elemento nito ang pinanatili ng Department of Education (DepEd).

Mahalaga para sa Kongreso na tiyakin na ang Kagawaran ng Edukasyon ay nagpapatupad ng batas sa liham. Sa pagbalangkas ng MTB-MLE curriculum, kinuha ng DepEd ang kalayaan sa RA 10533 (ang Enhanced Basic Education Act of 2013) at ang Lubuagan Experiment, na nagsisilbing pangunahing pag-aaral na nagpapatibay sa patakarang pangwika.

Isa sa mga resultang hindi lehitimong bahagi ng MTB-MLE ay ang pagpapaliban sa pagpapakilala ng kakayahan sa pagbasa sa Ingles mula sa unang semestre ng Grade 1 hanggang sa ikalawang semestre ng Grade 2.

Isiningit ng DepEd ang bahagi sa kabila ng katotohanang sa Lubuagan Experiment, ayon kay Diane Dekker, isa sa mga mananaliksik na nagsagawa ng eksperimento, ang pagbasa sa Ingles ay itinuro noong Grade 1.

Ang nakakagulat ay nakatala sa pahina 1 ng Philippine Informal Reading Inventory Manual 2018 gaya ng sumusunod: “Sa ilalim ng K-12 curriculum, ang mga mag-aaral ay ipinakilala sa Pagbasa sa Filipino sa unang semestre ng Grade 2 habang ang Pagbasa sa Ingles ay ipinakilala sa ikalawang semestre.”

Para ipakita kung gaano nakakamatay ang insertion ng DepEd ang ibig sabihin ng pagkaantala ng mga estudyanteng Pilipino na kumuha ng 2019 Southeast Asia Primary Learning Metrics, ang 2019 Trends in International Mathematics and Science Study at ang 2022 Program for International Student Assessment — iyong mga marunong magbasa, iyon ay. — ay nagbabasa sa pansubok na wika sa loob ng dalawa at kalahating taon habang ang kanilang mga katapat mula sa ibang mga bansa ay nagbabasa na sa kanilang pansubok na wika sa loob ng apat na taon.

Sa pagpapasya na ipagpaliban ang kakayahan, hindi lamang binalewala ng DepEd ang Lubuagan Experiment kundi binalewala rin ang sentido komun.

Nagkaroon ng tamang pagkakataon ang DepEd na ituwid ang pagkakamali nang baguhin ang K to 12 Curriculum sa Matatag Curriculum noong 2023 ngunit binawasan lamang ng ahensya ang pagkaantala ng isang semestre, na ipinakilala ang kakayahan sa unang semestre ng Grade 2 (Matatag Curriculum English Curriculum Gabay, pahina 32) na isang buong taon pa rin ang huli sa talaorasan ng ibang mga bansa.

Ang bahagyang pagwawasto na ito ay nagpapahiwatig na ang ahensya ay hindi basta-basta bibitiw sa mapangwasak nitong pagbabago sa edukasyon.