CELTICS WAGI LABAN SA BUCKS

Los Angeles, United States – Kumamada si Jayson Tatum ng 31 puntos at 12 rebounds para pukawin ang reigning NBA champion Boston Celtics laban sa Milwaukee 113-107 noong Linggo sa kabila ng 43 puntos na performance ni Giannis Antetokounmpo para sa Bucks.

Umangat ang Celtics sa 9-2, dalawang laro sa likod ng walang talo na Cleveland sa Eastern Conference, habang ang host Bucks ay bumagsak sa 2-8.

Si Payton Pritchard ay umiskor ng 18 puntos mula sa Boston bench habang sina Derrick White at dating Buck Jrue Holiday ay umiskor ng tig-15 puntos at si Jaylen Brown ay nagdagdag ng 14 para sa Celtics.

“Team effort,” sabi ni Holiday. “It’s not easy doing it by yourself. We did it collectively.”

Humakot din ang Greek star na si Antetokounmpo ng 13 rebounds at siko si Brown sa sahig sa isang punto, pagkatapos ay nag-alok ng kamay para tulungan siyang makatayo para lang hilahin ito nang abutin ito ni Brown.

“Giannis is a child,” saad ni Brown. “I’m just focused on helping my team get a win.”

Ang tagumpay ay nagpagaan sa alaala ng dalawang magkatabing pagkatalo sa Boston sa Milwaukee noong nakaraang season.

“It’s nice,” sabi ni Holiday. “We got blown out twice last year so getting this win here with my family in the building is awesome.”

Nanguna ang Bucks sa 69-58 sa half time ngunit nasungkit ng Celtics ang 87-84 edge sa pagpasok ng fourth quarter at nagsara sa pamamagitan ng 9-5 run para selyuhan ang tagumpay, si Tatum ay umiskor ng pito sa krusyal na kahabaan.

“We just picked up the intensity,” sabi ni Holiday. “We came out, hit shots, not getting too ahead of ourselves and getting back to Celtics basketball.”

Sa isang showdown ng Western Conference contenders, si Stephen Curry ng Golden State ay umiskor ng 36 puntos, tumama ng 7-of-13 three-point shot, para pamunuan ang Warriors sa 127-116 panalo sa Oklahoma City na nag-iwan sa parehong club sa 8-2.

Ang Thunder, sa pangunguna ng 24 puntos mula kay Shai Gilgeous-Alexander, ay natalo sa star big man na si Chet Holmgren sa unang quarter dahil sa injury sa kanang balakang matapos mahulog at tinulungan palabas ng court.

Sa Minneapolis, umiskor si Tyler Herro ng 26 puntos at ang reserbang si Nikola Jovic ay gumawa ng game-winning na three-point play sa nalalabing 7.1 segundo upang bigyan ang Miami ng 95-94 na panalo sa Minnesota.

Nag-tip si Jaden McDaniels sa three-point miss ni Mike Conley sa nalalabing siyam na segundo para bigyan ang Timberwolves ng 94-92 lead, ngunit sinagot ni Jovic ang layup at free throw para sa mga deciding points.

Hindi nakuha ni Conley ang panghuling three-point shot para selyuhan ang tagumpay ng Miami, na pumutol sa tatlong larong pagkawala ng Heat skid at tatlong sunod na panalo ng T-Wolves.

Sa isa pang late thriller, ang basket ni Michael Porter sa nalalabing 6.1 segundo ay nagbigay sa Denver Nuggets ng 122-120 home victory laban sa Dallas.

Ang three-time NBA Most Valuable Player na si Nikola Jokic ay may triple double na may 37 points, 18 rebounds at 15 assists para pamunuan ang Denver habang si Kyrie Irving ay umiskor ng game-high na 43 points para sa Mavericks.

Gumawa rin ng triple double si LeBron James, na umiskor ng 19 puntos, humakot ng 10 rebounds at namahagi ng 16 assists para pukawin ang Los Angeles Lakers sa pagbisita sa Toronto, 123-103.

Sa paglabas ni forward Kevin Durant dahil sa left calf strain, bumagsak ang Phoenix Suns sa 8-2 na may 127-118 overtime loss sa pagbisita sa Sacramento.