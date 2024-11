Athena Red may inamin

Aminado ang Vivamax Bombshell na si Athena Red na minsan na umano siyang niligawan ng isang sikat na aktor na gusto raw siyang gawing kabit.

Sa isang mediacon para sa bagong offering ng Vivamax na VMX Original Movie na “Kabitan”, inamin niyang may isang kilalang male celebrity na nanligaw sa kanya pero hindi niya sinagot.

Natanong rin ang dalaga kung papayag ba siyang maging kabit sa tunay na buhay at ayon sa kanya, hindi umanao siya papayag na maging other woman dahil hindi niya raw ito deserve. Mas gusto pa rin niya ang magkaroon ng dyowang walang sabit at matatawag niyang kanyang-kanya lang.

Pambubuking ng sexy star, may matangkad at tisoy na aktor na pumorma sa kanya na alam niyang may dyowa na. Napapanood daw ang naturang male star sa Kapuso network pero lumalabas din ito sa ABS-CBN.

Hindi naman pinangalanan ng dalaga ang actor.

Pero nang tanungin kung payag pa ba siyang dyowain ang nasabing aktor kapag single na ito at nahiwalay na sa kanyang girlfriend, game naman ang naging sagot ng dalaga.

“Pwede naman. Ha-hahaha! Basta wala na siyang sabit. Ayoko talagang maging kabit,” sabi ni Athena.

Samantala, handa na ang mga kababaihan na bumida at magpasabog sa dalawang bagong VMX movies ngayong November, ang “Kabitan” at “Pukpok.”