Traydor sa bayan?

Nagdulot ng shockwaves sa buong bansa ang mga isiniwalat sa imbestigasyon sa umano’y katiwalian sa loob ng Department of Education (DepEd). Kung totoo ang mga paratang, nagpinta sila ng nakababahalang larawan ng kawalan ng katapatan sa loob ng isang institusyong pinagkatiwalaan sa pag-aalaga sa isipan ng mga kabataan ng bansa.

Gaya ng iniulat sa Daily Tribune, ang paglalantad ng punong accountant ng DepEd na si Rhunna Catalan — na nagsasabing nakatanggap siya ng P25,000 buwanang mula noon ay Kalihim ng DepEd at kasalukuyang Bise Presidente na si Sara Duterte — ay kumakatawan sa isang pagtataksil sa tiwala ng mamamayang Pilipino at isang makabuluhang pag-urong sa ipaglaban ang kalidad ng edukasyon.

Ang DepEd, bilang ahensya ng gobyerno na responsable sa pangangasiwa sa pampublikong edukasyon, ay may napakalaking responsibilidad. Ito ang pundasyon ng paghubog ng mga susunod na henerasyon, na nagbibigay sa kanila ng kaalaman at kasanayan upang mag-navigate sa isang lalong kumplikadong mundo.

Ang mga mag-aaral na Pilipino ay nararapat sa isang sistemang pang-edukasyon na walang katiwalian, kung saan ang mga mapagkukunan ay malinaw na inilalaan at ginagamit upang mapabuti ang mga resulta ng pagkatuto.

Ang umano’y maling paggamit ng pondo para sa personal na kapakanan ng isang opisyal ng DepEd ay hindi lamang naglilihis ng mga mapagkukunan palayo sa mga silid-aralan at mahahalagang kagamitan sa pag-aaral, kundi nakakasira din ng tiwala ng publiko sa buong departamento.

Kapag ang mga tagapagturo mismo ay nasangkot sa gayong mga iskandalo, nagpapadala ito ng isang nakakapagpapahinang mensahe sa mga mag-aaral, guro, at sa mas malawak na komunidad. Itinataguyod nito ang isang kapaligiran ng pangungutya at pinapahina ang pinakapundasyon ng edukasyon — na kung saan ay upang magbigay ng inspirasyon at bigyang kapangyarihan ang susunod na henerasyon.

Gayunpaman, ang insidenteng ito ay hindi nakahiwalay. Sa loob ng maraming taon, ang mga patuloy na alegasyon ng katiwalian sa loob ng DepEd ay mula sa iregularidad sa procurement hanggang sa nepotismo sa pagkuha. Ang mga isyung ito ay lumikha ng isang kultura ng impunity, kung saan ang mga nasa kapangyarihan ay nakakaramdam ng lakas ng loob na pagsamantalahan ang sistema para sa pansariling pakinabang.

Ang laban sa katiwalian sa DepEd ay hindi lamang tungkol sa pag-uusig sa ilang indibidwal; ito ay tungkol sa pangangalaga sa kinabukasan ng Pilipinas. Ang edukasyon ang pundasyon ng isang umuunlad na demokrasya at isang maunlad na bansa.

Sa pamamagitan ng pagbuwag sa katiwalian at pagbibigay-priyoridad sa transparency, matitiyak natin na ang bawat batang Pilipino ay may pagkakataon na makatanggap ng de-kalidad na edukasyon at maabot ang kanilang buong potensyal.